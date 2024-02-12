Kupada eşleşmeler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, bugün çekilecek. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.
Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.
Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Başakşehir
Beşiktaş
Fenerbahçe
Galatasaray
Ankaragücü
Karagümrük
TÜMOSAN Konyaspor
Trabzonspor