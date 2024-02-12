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Spor

Kupada eşleşmeler belli oluyor

Türkiye Kupası'nda kura çekimi bugün yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kuraya seri başı olarak katılıyor.

12:45 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, bugün çekilecek. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.


Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.


Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.


Seri başı takımlar

Başakşehir

Beşiktaş

Fenerbahçe

Galatasaray


Seri başı olmayan takımlar

Ankaragücü

Karagümrük

TÜMOSAN Konyaspor

Trabzonspor





#Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor
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