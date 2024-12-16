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İtalya Serie A’da dev maç: Lazio ve Inter karşı karşıya geliyor

İtalya Serie A’da dev maç: Lazio ve Inter karşı karşıya geliyor

11:0116/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İtalya Serie A 16. haftasında Lazio evinde Inter’i konuk ediyor.
İtalya Serie A 16. haftasında Lazio evinde Inter’i konuk ediyor.

İtalya Serie A 16. haftasında Lazio evinde Inter’i konuk ediyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Ligde 2 maç eksiğiyle 31 puanla 3. sırada yer alan Inter zorlu deplasmana mutlak galibiyet için gidiyor. 31 puanla 5. sırada yer alan Lazio ise 3. sırada yer almak için Inter maçında 3 puan arayacak. Peki, Lazio - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

Inter, İtalya Serie A 16. haftasında deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 22.45’te başlayacak. Peki, Lazio - Inter maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

LAZİO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio - Inter maçı
bu akşam saat 22.45
’te başlayacak. Maçın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

LAZİO - INTER CANLI SKOR

İTALYA SERİE A GÜNCEL PUAN DURUMU

İTALYA SERİE A GOL KRALLIĞI





#Lazio
#Inter
#İtalya Serie A

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