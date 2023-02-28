Lazio Miha Zajc'a talip oldu

Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Miha Zajc'ın durumu henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli takım, oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürürken, henüz anlaşma sağlanamadı. Sloven futbolcuya aynı zamanda birçok takımdan teklif var. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da istediği Zajc için İtalyanlar da devreye girdi.
İtalya Serie A ekibi Lazio, 28 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Lazio, Sloven orta saha oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. Zajc'ın menajeri de İtalyan ekibiyle görüşmelerde bulunurken, tecrübeli futbolcunun da teklife sıcak baktığı belirtildi.
Fenerbahçe yönetimi ise Zajc'ı takımda tutmak istiyor. Sloven oyuncu teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi de başardı. Bu sezon 21 maçta süre alan Zajc, 3 gol ve 1 asistle oynadı.