Lazio Miha Zajc'a talip oldu

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Miha Zajc'ın durumu henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli takım, oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürürken, henüz anlaşma sağlanamadı. Sloven futbolcuya aynı zamanda birçok takımdan teklif var. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da istediği Zajc için İtalyanlar da devreye girdi.