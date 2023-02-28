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Spor

Lazio Miha Zajc'a talip oldu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'a teklif yağıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Zajc için Lazio da devreye girdi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:33 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Miha Zajc'ın durumu henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli takım, oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürürken, henüz anlaşma sağlanamadı. Sloven futbolcuya aynı zamanda birçok takımdan teklif var. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da istediği Zajc için İtalyanlar da devreye girdi.


Lazio'ya sıcak bakıyor

İtalya Serie A ekibi Lazio, 28 yaşındaki oyuncuya talip oldu. Lazio, Sloven orta saha oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. Zajc'ın menajeri de İtalyan ekibiyle görüşmelerde bulunurken, tecrübeli futbolcunun da teklife sıcak baktığı belirtildi.


Fenerbahçe yönetimi ise Zajc'ı takımda tutmak istiyor. Sloven oyuncu teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmeyi de başardı. Bu sezon 21 maçta süre alan Zajc, 3 gol ve 1 asistle oynadı.




#Fenerbahçe
#Miha Zajc
#Transfer Haberleri
1 saat önce
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Lazio Miha Zajc'a talip oldu
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