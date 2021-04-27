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Lazio Milan'ı farklı yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Lazio, sahasında Milan'ı 3-0 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 90 dakika oynadı.

Haber Merkezi AA
Lazio Milanı farklı yendi
Joaquin Correa attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, ligin iddialı iki takımı kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz 2. dakikada Arjantinli Joaquin Correa ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Lazio'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Başkent ekibi, ikinci yarının da ilk dakikalarında yine Correa ile bir gol daha bularak, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Konuk takım, karşılaşmada dengeyi kurmak adına yüklense de bir sonuç alamazken, Lazio'da Ciro Immobile, 87. dakikada skoru 3-0'a taşıdı.

Milan'da ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydi.


  • Milan'ı 3-0 mağlup ederek başkentten puansız gönderen Lazio, puanını 61'e yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Lazio karşısında ligdeki 7. yenilgisini yaşayan kırmızı-siyahlı takım, haftayı puansız kapattı. 66 puanda kalan Milan, üst üste yaşadığı 2 mağlubiyet ve rakiplerinin kendisini geçmesiyle 5. sıraya kadar geriledi. Bir dönem Inter ile şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Milan, ligin bitimine 5 hafta kala lider Inter'in 13 puan gerisine düştü.

Lazio-Milan maç özeti


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