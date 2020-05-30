Lazio Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile pazarlık yapıyor​

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi'in taliplileri artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncuyu izlemek için scout ekiplerini karşılaşmalara gönderen Lazio, 26 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeyi çok istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Muriqi'in bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve Lazio'nun bu ücreti aşağı çekme çabasında olduğu iddia edildi.

Ayrıca haberde golcü oyuncunun transfer konusunda yaptığı, "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Transfer pazarı hakkında konuşamam. 3 yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir" açıklamasına da yer verildi.