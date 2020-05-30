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Lazio Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile pazarlık yapıyor​

Lazio Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile pazarlık yapıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, uzun süredir takip ettiği Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriqi'in transferini bitirme konusunda kararlı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi bu sezon 28 karşılaşmada 15 gol ve 6 asistle oynadı.

Vedat Muriqi bu sezon 28 karşılaşmada 15 gol ve 6 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi'in taliplileri artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncuyu izlemek için scout ekiplerini karşılaşmalara gönderen Lazio, 26 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeyi çok istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Muriqi'in bonservis bedelinin 20 milyon euro olduğu ve Lazio'nun bu ücreti aşağı çekme çabasında olduğu iddia edildi.

Ayrıca haberde golcü oyuncunun transfer konusunda yaptığı, "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Transfer pazarı hakkında konuşamam. 3 yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir" açıklamasına da yer verildi.

  • Vedat Muriqi'in 2023 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor.

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