Lider Alanyaspor Beşiktaş'a 'dur' dedi puan farkını açtı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Alanyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi bu sonuçla puanını 26'ya çıkarttı ve Galatasaray ile Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3 puan açtı. Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

26. dakikada Alanyaspor’un kullandığı korner atışında Ghezzal’ın elle oynadığını VAR’da izleyerek belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi. 1-0

33. dakikada Larin’in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi.

36. dakikada Babacar’ın kafayla indirdiği pasta topu kapan Caulker sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu ancak az farkla yandan dışarı attı.

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Aboubakar rakibini geçip ceza sahası içine girdi ve Larin’e çıkardı. Bu futbolcunun şutunda savunma topu kornere gönderdi.

43. dakikada Tzavellas’ın soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Tayfur kafayı vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

79’uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası içinden Siopis’in geri pasında orta saha çemberinde topla buluşan Davidson beklemeden topu solda koşu yapan Tayfur’a aktardı. Bu oyuncu ise ceza sahası çizgisine kadar sokularak penaltı noktasına koşu yapan Bakasetas’a pas verdi. Bakasetas’ın gelişine sert vuruşu kaleci Utku’nun solundan ağlarla buluştu: 2-0.

82’nci dakikadaki Beşiktaş atağında topu kazanan Babacar, ilerlemek isterken Rıdvan’a yaptığı müdahale sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

89’uncu dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içindeki Güven’e, Alanyasporlu Efkan müdahale etti ve yere düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.

90’ıncı dakikada Aboubakar’ın kullandığı penaltı ile fark 1’e indi: 2-1.

Süper Lig'in lideri Alanyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. pic.twitter.com/P1sxVnXvwj — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 13, 2020

Alanyaspor'un 11'i;

Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.

Beşiktaş'ın 11'i;