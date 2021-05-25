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Lille Teknik Direktörü Galtier'den şaşırtan karar: Lig dokuzuncusuyla anlaştı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Lille'den ayrılmanın zamanının geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Lille Teknik Direktörü Galtierden şaşırtan karar: Lig dokuzuncusuyla anlaştı
Christophe Galtier, Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi.

Galtier, L'Equipe gazetesine verdiği demeçte, kulüpten ayrılık karanını Lille Başkanı Olivier Letang'a ilettiğini belirtti.

Bu kararının bu sezon takımın şampiyonluğa ulaşması nedeniyle alınmadığını ifade eden Galtier, bunun şahsi karar olduğunu kaydederek, "Lille'den ayrılmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Galtier, Lille'in geleceği hakkında endişeli olmadığını aktardı.

Kulüpten ayrılsa da takımı yakından takip edeceğini ifade eden Galtier, birçok kulübün kendisine ulaştığını ancak bunların içinde Olympique Lyon, Nice veya İtalya'dan Napoli'nin teklifiyle ilgilendiğini aktardı.

Avrupa basını, Galtier'in sezonu 9. sırada tamamlayan Nice ile anlaştığını açıkladı. Galtier'in bu tercihi futbolseverleri şaşkına çevirdi.

  • Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.
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