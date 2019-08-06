SÜPER LİG

Lille Yusuf Yazıcı'yı açıkladı

Fransız ekibi Lille, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla poz verdi.

Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla poz verdi.

Lille, Yusuf Yazıcı'yı resmen kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık kontrollerinden geçirilen milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme detaylar belli oldu

Bordo-mavili, kulüp Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı. Buna göre Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda, anlaşma sağlanmıştır.
  • Yapılan anlaşmaya göre;
  • -Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.
  • -Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.
  • -Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.
  • -Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.
  • -Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir."

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf, bordo-mavili formayla çıktığı 100 maçta 22 gol atarken, 21 de asist yapma başarısı göstermişti.


Yusuf Yazıcı, Lille'de 12 numaralı formayı giyecek.
Yusuf Yazıcı, Lille'de 12 numaralı formayı giyecek.

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