Lionel Messi Al Hilal'e gidiyor: Anlaşma sağlandı

Barcelona'ya veda etmesinin ardından PSG'ye imza atan Lionel Messi, Fransız ekibinden ayrılıyor. Lorient yenilgisi sonrası kulüpten izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden ve kadro dışı bırakılan Arjantinli oyuncu, PSG'ye veda edecek.





Astronomik ücret kazanacak

AFP'nin haberine göre Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki oyuncu astronomik bir ücret karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştı. Haberde Lionel Messi'nin, senelik 400 milyon euro kazanacağı iddia edildi. Al-Hilal'in, Messi'nin dışında Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da transfer edeceği öne sürüldü.





Bu sezon toplamda PSG ile 37 karşılaşmada süre alan Lionel Messi, 20 gol ve 19 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Lionel Messi'nin güncel piyasa değeri 45 milyon euro.



