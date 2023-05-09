|
Spor

Lionel Messi Al Hilal'e gidiyor: Anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz sezon başında PSG'ye transfer olan Lionel Messi, sezon sonu Fransız ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Arjantinli oyuncunun, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Haber Merkezi
13:15 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Lionel Messi'nin güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Lionel Messi'nin güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

Barcelona'ya veda etmesinin ardından PSG'ye imza atan Lionel Messi, Fransız ekibinden ayrılıyor. Lorient yenilgisi sonrası kulüpten izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden ve kadro dışı bırakılan Arjantinli oyuncu, PSG'ye veda edecek.


Astronomik ücret kazanacak

AFP'nin haberine göre Lionel Messi'nin yeni takımı belli oldu. 35 yaşındaki oyuncu astronomik bir ücret karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaştı. Haberde Lionel Messi'nin, senelik 400 milyon euro kazanacağı iddia edildi. Al-Hilal'in, Messi'nin dışında Sergio Busquets ve Jordi Alba'yı da transfer edeceği öne sürüldü.


Bu sezon toplamda PSG ile 37 karşılaşmada süre alan Lionel Messi, 20 gol ve 19 asistle oynadı. Transfermarkt verilerine göre Lionel Messi'nin güncel piyasa değeri 45 milyon euro.


#Lionel Messi
#Al Hilal
#PSG
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.