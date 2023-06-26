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Spor

Livakovic için 8 milyon euro

Kaleye kaliteli yabancı bir file bekçisi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferinde ısrarcı.

09:41 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro

Dinamo Zagreb serbest kalma bedeli olan 10 milyon Euro'da diretince 28 yaşındaki Hırvat kaleciyi isteyen kulüpler transferinden vazgeçti.


Fenerbahçe ise Livakovic transferinde pusuda bekliyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli file bekçisi için Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdürürken, önerdiği bonservis bedelini de 8 milyon Euro'ya çıkardı.


Kariyerini ingiltere Premier Lig'de sürdürmek isteyen ancak istediği teklifleri almayan, ispanya La Liga ekibi Villarreal'in de Dinamo Zagreb'in 10 milyon Euro bonservis bedeli istemesi nedeniyle transferinde vazgeçtiği Livakovic'i ikna etmek için Fenerbahçe yoğun caba gösteriyor.


Geçen sezon Dinamo Zagreb'de 49 maça çıkan Hırvat kaleci, Hırvatista'nın dünya 3. olmasında da büyük rol oynamıştı.






#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#dinamo zagreb
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