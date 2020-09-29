Liverpool geriden geldi, Arsenal'ı devirdi (ÖZET)

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, evinde Arsenal'ı konuk etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı bildi. Liverpool-Arsenal maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak, AA
İngiltere Premier Lig'deki 3. hafta karşılaşmasında Liverpool, Arsenal'i 3-1 mağlup etti.
Arsenal öne geçti
Londra ekibi Arsenal, Enfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Alexandre Lacazette'den bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Liverpool geri döndü
Maçın 28. dakikasında Sadio Mane'nin attığı golle eşitliği sağlayan Liverpool, 34. dakikada Andrew Robertson'un golüyle maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
Son sözü Jota söyledi
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Liverpool, Diogo Jota'nın 88. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Mesut kadroda yok
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı.
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