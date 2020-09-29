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Liverpool Arsenal maç özeti ve gollerini izle

Liverpool geriden geldi, Arsenal'ı devirdi (ÖZET)

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, evinde Arsenal'ı konuk etti. Jürgen Klopp'un öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı bildi. Liverpool-Arsenal maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Mane, Liverpool adına maçtaki beraberlik golünü kaydetti.

Mane, Liverpool adına maçtaki beraberlik golünü kaydetti.

İngiltere Premier Lig'deki 3. hafta karşılaşmasında Liverpool, Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

Arsenal öne geçti

Londra ekibi Arsenal, Enfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Alexandre Lacazette'den bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Liverpool geri döndü

Maçın 28. dakikasında Sadio Mane'nin attığı golle eşitliği sağlayan Liverpool, 34. dakikada Andrew Robertson'un golüyle maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

Liverpool'un sol beki Robertson, maçtaki iyi oyununu golle süsledi.
Liverpool'un sol beki Robertson, maçtaki iyi oyununu golle süsledi.
Reuters

Son sözü Jota söyledi

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Liverpool, Diogo Jota'nın 88. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Mesut kadroda yok

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Almanya'dan Mesut Özil itirafı: Çuvalladık
Almanya'dan Mesut Özil itirafı: Çuvalladık

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Mesut Özil’in arkasında durmadıkları için büyük pişmanlık duyduklarını söyledi. Berlin’deki Almanya Uyum Vakfında Türk gazetecilerle bir araya gelen Curtius, “Mesut Özil çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. 2 sene önce meydana gelen olayda DFB olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Zamanında ona daha fazla destek olabilirdik. Nefret söylemlerinin olduğu bir ortamda oyuncumuzun yanında daha fazla olmalıydık. Toplumumuzda ve özellikle futbolda ırkçılığın yeri yoktur” dedi. Mesut Özil'den Almanlara 'ırkçılığa hayır' etiketiyle paylaşımAlman milli takımını tercih etmelerini isterimCurtius, Özil olayının Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcu gençlerin Almanya Milli Takımı yerine Türkiye Milli Takımı’nı tercih etmesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “İleride ne kadar etkiler bilmiyorum. Tabii ki Alman milli takımını tercih etmelerini isterim ve bundan mutluluk duyarım. Ama Türk milli takımını tercih ederlerse de buna saygı duyarım” diye cevap verdi.Erdoğanbizi elediVideo: PORTRE | Mesut Özil

  • Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı.

Liverpool-Arsenal maç özetini izlemek için tıklayın.



Manchester City, sahasında Leicester City'ye farklı kaybetti (ÖZET)
Manchester City, sahasında Leicester City'ye farklı kaybetti (ÖZET)

Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Manchester City, 4. dakikada Riyad Mahrez'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti. Leicester City'de Jamie Vardy, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından takımına penaltı vuruşu kazandırdı. Topun başına geçen Vardy, 37. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Leicester City, 54. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Vardy, 77. dakikada James Maddison ve 88. dakikada penaltıdan Youri Tielemans'ın golleriyle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Manchester City'nin ikinci golünü, 84. dakikada Nathan Ake kaydetti.Vardy, ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle "hat-trick" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Çağlar 11'de başladı, Cengiz kadroda yer almadıLeicester City'de, mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gören milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yeni transfer Cengiz Ünder ise takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City, 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Manchester City ise 3 puanda kaldı.Manchester City-Leicester City özet izleManchester City-Leicester City özetiniz izlemek için tıklayınız.Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET)

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