Liverpool geriden geldi, Arsenal'ı devirdi (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'deki 3. hafta karşılaşmasında Liverpool, Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

Arsenal öne geçti

Londra ekibi Arsenal, Enfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Alexandre Lacazette'den bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Liverpool geri döndü

Maçın 28. dakikasında Sadio Mane'nin attığı golle eşitliği sağlayan Liverpool, 34. dakikada Andrew Robertson'un golüyle maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

Son sözü Jota söyledi

Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Liverpool, Diogo Jota'nın 88. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Mesut kadroda yok

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Almanya'dan Mesut Özil itirafı: Çuvalladık Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, Mesut Özil’in arkasında durmadıkları için büyük pişmanlık duyduklarını söyledi. Berlin’deki Almanya Uyum Vakfında Türk gazetecilerle bir araya gelen Curtius, “Mesut Özil çok saygı duyduğum bir milli futbolcumuz. 2 sene önce meydana gelen olayda DFB olarak çuvalladığımızı söyleyebilirim. Zamanında ona daha fazla destek olabilirdik. Nefret söylemlerinin olduğu bir ortamda oyuncumuzun yanında daha fazla olmalıydık. Toplumumuzda ve özellikle futbolda ırkçılığın yeri yoktur” dedi. Mesut Özil'den Almanlara 'ırkçılığa hayır' etiketiyle paylaşımAlman milli takımını tercih etmelerini isterimCurtius, Özil olayının Almanya’da yetişen Türk kökenli futbolcu gençlerin Almanya Milli Takımı yerine Türkiye Milli Takımı’nı tercih etmesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “İleride ne kadar etkiler bilmiyorum. Tabii ki Alman milli takımını tercih etmelerini isterim ve bundan mutluluk duyarım. Ama Türk milli takımını tercih ederlerse de buna saygı duyarım” diye cevap verdi.Erdoğanbizi elediVideo: PORTRE | Mesut Özil

Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı.

Liverpool-Arsenal maç özetini izlemek için tıklayın.





