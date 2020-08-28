TRANSFER

Loic Remy Rizespor'a mı transfer oluyor?

Sürpriz transfer harekatı: Loic Remy İstanbul'a geldi

Çaykur Rizespor'un, adı yıllardır Süper Lig devleriyle anılan Fransız golcü Loic Remy'i İstanbul'a getirdiği bildirildi. Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Yıldız futbolcu, uçağa bindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldız futbolcu, uçağa bindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.

Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirecek. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmazsa Rizespor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

  • Golcü oyuncu kariyerinde Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Lille gibi önemli kulüplerin formalarını giydi. Fransa Milli Takımı'yla da 30 maça çıkarken, 7 gol kaydetti.

Remy son olarak Lille'de forma giydi.
Remy son olarak Lille'de forma giydi.


Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı, Rizespor'a transfer oldu
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı, Rizespor'a transfer oldu

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 22 yaşındaki Konrad Michalak'ı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı. Rusya Premier Lig kulübü Akhmat Grozny'den transfer edilen Polonyalı oyuncu, geçen sezon da MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymişti.Michalak, Ankaragücü ile Süper Lig'de 14 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı Rize'deki törende sözleşmeye imza atacağı bildirildi.Konrad Michalak'ın adı transferde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılmıştı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren futbolcu: Konrad Michalak

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fenerbahçe Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u ...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.