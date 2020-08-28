Sürpriz transfer harekatı: Loic Remy İstanbul'a geldi

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi.

Karadeniz ekibi, 33 yaşındaki golcü oyuncuyu İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirecek. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy, sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmazsa Rizespor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Golcü oyuncu kariyerinde Lyon, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Lille gibi önemli kulüplerin formalarını giydi. Fransa Milli Takımı'yla da 30 maça çıkarken, 7 gol kaydetti.



