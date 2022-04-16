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Spor Löwün Fenerbahçeden istediği bütçe ortaya çıktı
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Löw'ün Fenerbahçe'den istediği bütçe ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında başı çeken Joachim Löw'ün sarı-lacivertli kulüpten 30 milyon euroluk bir transfer bütçesi istediği bildirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Löwün Fenerbahçeden istediği bütçe ortaya çıktı
Löw son olarak Alman Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Yeni sezonda takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Alman teknik adam Joachim Löw ile temaslarına devam ediyor.

Görüşmeler tüm hızıyla sürerken 62 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüpten istediği transfer bütçesi de belli oldu.

İtalyan gazeteci Ruddy Galetti, iddialı kadro kurmak isteyen Löw'ün sarı-lacivertli kulüpten 30 milyon euro bütçe talep ettiğini yazdı.

Galetti bu şartlarda görüşmelerin tıkanabileceğini kaydetti.

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