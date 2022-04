Löw'ün Fenerbahçe'den istediği bütçe ortaya çıktı

Yeni sezonda takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Alman teknik adam Joachim Löw ile temaslarına devam ediyor.

Görüşmeler tüm hızıyla sürerken 62 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüpten istediği transfer bütçesi de belli oldu.

İtalyan gazeteci Ruddy Galetti, iddialı kadro kurmak isteyen Löw'ün sarı-lacivertli kulüpten 30 milyon euro bütçe talep ettiğini yazdı.

Galetti bu şartlarda görüşmelerin tıkanabileceğini kaydetti.

🚨🗣️ #Löw-#Fenerbahce, talks continue: the parties are substantially aligned on the contract terms. 🤝🇹🇷



🚧 However, there's a main issue related to the market strategy. 🇩🇪 manager wants to build new squad and asks for €30M to spend: reach an agreement won't be easy. 🐓⚽