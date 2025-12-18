Yeni Şafak
Mainz 05 - Samsunspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Mainz 05 - Samsunspor | Canlı skor - Canlı sonuç

21:5418/12/2025, Perşembe
18/12/2025, Perşembe
Samsunspor son 16 için sahada.
UEFA Konferans Ligi son haftasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son haftasında Alman ekibi Mainz 05'e konuk olacak.


MEWA Arena'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Finlandiyalı hakem Al Emara düdük çalacak.


10 puanı bulunan Karadeniz ekibinin hedefi ilk 8 içerisinde bitirmek. Son 16 turu için play-off biletini alan kırmızı-beyazlılar, kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın direkt son 16 turuna yükselecek.


MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Mainz 05:
Batz, Kohr, Hanche-Olsen, Potulski, Da Costa, JS Lee, Sano, Nebel, Widmer, Amiri, Weiper
Samsunspor:
Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Moumandilmadji.

MAİNZ 05 - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

KONFERANS LİGİ SON HAFTA SONUÇLARI
