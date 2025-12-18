Mainz 05 - Samsunspor | Canlı skor - Canlı sonuç

UEFA Konferans Ligi son haftasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son haftasında Alman ekibi Mainz 05'e konuk olacak.
MEWA Arena'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Finlandiyalı hakem Al Emara düdük çalacak.
10 puanı bulunan Karadeniz ekibinin hedefi ilk 8 içerisinde bitirmek. Son 16 turu için play-off biletini alan kırmızı-beyazlılar, kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın direkt son 16 turuna yükselecek.