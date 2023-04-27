|
Reklam
Reklam
Spor

Mame Diouf Trabzonspor maçı öncesi konuştu: Gol atmak için elimden geleni yapacağım

Deplasmanda attığı 9 golle takımına katkı sağlayan Konyaspor'un forvet oyuncusu Mame Diouf, Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçında seyircisi önünde gol sevinci yaşamayı hedefliyor.

11:20 . 27/04/2023 Perşembe
AA
Mame Diouf bu sezon Süper Lig'de 9 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Mame Diouf bu sezon Süper Lig'de 9 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Yeşil-beyazlılarda 99 numaralı formayı terleten golcü oyuncu Diouf, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırdı.


Deplasmanda attığı gollerle takımına galibiyet ve puanlar kazandıran Diouf, seyircisi önünde de gol sevinci yaşamayı istiyor.



"Daha iyi olabilirdik"


Diouf, takımın ligde daha üst sıralarda olabileceğini söyledi.


Daha iyi sezon geçirmeleri gerektiğine inandığını aktaran Diouf, "Burada çok kaliteli, iyi oyuncularımız var. Çıkışlarımız ve düşüşlerimiz oldu. Sezon sonuna yaklaşıyoruz ama daha iyi olabilirdik. Gelecek sezonun neler getireceğini hep beraber göreceğiz" dedi.


"Futbolcu olarak en çok istediğimiz şey gol atmak, bir skor oluşturmak"

Diouf, forma giydiği tüm maçlarda gol atmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:


"Futbolcu olarak en çok istediğimiz şey gol atmak, bir skor oluşturmak. Ne yazık ki bu bana her zaman deplasmanlarda denk geldi. Fakat daha iyi olmasını dilerdim. Benim için en önemli olan nokta takımın kazanmasına yardım etmektir. Gol, her zaman goldür. Deplasmanda ya da evde olması fark etmez. Gol attığımız sürece mutluyuz. Bu hafta oynayacağımız Trabzonspor maçında, taraftarımızın önünde de vazgeçmeyeceğim ve gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sezonun sonuna kadar da elbette bu çalışmam devam edecek."





#Süper Lig
#Konyaspor
#Mame Diouf
#Trabzonspor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.