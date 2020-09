Mame Thiam zehirlendi, idmana çıkamadı

Süper Lig’in ikinci haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı. 26 yaşındaki futbolcu, pazartesi günkü maçta teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Tisserand fit durumda





Bu sabah gerçekleştirilen antrenmanda hücum ve savunma varyasyonları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni transfer Marcel Tisserand hazır görüntüsü ile dikkat çekti. Kongolu oyuncunun eski takımı Wolfsburg ile sezon başı kampı geçirdiği için hazır ve fit durumda. Sarı-lacivertli takımda özel program dahilinde antrenman açığını kapatan Jose Sosa da antrenmanda ekstra performans gösteren isimler arasında yer aldı.

Mame Thiam'ın durumu iyi





Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam, bugünkü çalışmada yer alamadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Thiam’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla çalışmalara devam edebileceği belirtildi.