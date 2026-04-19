Premier Lig 33. haftasında Manchester City konuk ettiği Arsenal'i 2-1 mağlup ederek maç eksiğiyle puan farkını 3'e indirdi ve rakibiyle arasındaki ikili averajı aldı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
City'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Rayan Cherki ve 65. dakikada Erling Haaland attı. Arsenal'in tek golü 18. dakikada Kai Havertz'ten geldi.
Bu sonucun ardından Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City puanını 67'ye yükseltti. Londra temsilcisi Arsenal ise 70 puanla zirvede kaldı.