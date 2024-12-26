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Manchester City yine kazanamadı: Son 13 maçta 1 galibiyet

Manchester City yine kazanamadı: Son 13 maçta 1 galibiyet

17:4426/12/2024, الخميس
G: 26/12/2024, الخميس
Yeni Şafak
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Pep Guardiola - Erling Haaland
Pep Guardiola - Erling Haaland

Premier Lig 18. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında Everton ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Manchester City puanını 28 yaparak 6. sıraya yükseldi. Pep Guardiola yönetiminde City, son 13 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

İngiltere Premier Lig 18. hafta karşılaşmasında Manchester City sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Karşılaşmada perdeyi açan golü 14. dakikada Bernardo Silva atarken skoru belirleyen golü 36. dakikada Ndiaye kaydetti.


Erling Haaland, 53. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.


Bu sonucun ardından City puanını 28 yaparak 6. sıraya yükseldi. Everton 17 puanla 15. sırada kaldı.


Son 13 maçta 1 galibiyet

Pep Guardiola yönetiminde kötü sonuçlar alan Manchester City, son 13 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.


MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇ SONUCU


MANCHESTER CİTY - EVERTON MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Everton maçının özetini izlemek için


PREMİER LİG PUAN DURUMU


#Manchester City
#Everton
#Premier Lig

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