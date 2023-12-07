UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin de 9. sırada olduğu Avrupa'nın ilk 10 liginde bu sezonki ulusal TV yayın geliri ortalaması 587 milyon euro (19 milyar TL) olurken Süper Lig ise 84 milyon euro (2.6 milyar lira) ile bu organizasyonların 7 kat gerisinde kaldı.