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Spor

Manchester United-Chelsea: 2-1

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Chelsea'yi iki golle mağlup etti. Dev mücadelenin özet görüntülerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:51 - 7/12/2023 jeudi
Güncelleme: 11:52 - 7/12/2023 jeudi
AA
Maçın yıldızı McTominay oldu.
Maçın yıldızı McTominay oldu.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 15. hafta mücadelesinde Chelsea'yi ağırladı.


Baştan sona tempolu geçen maçta Manchester ekibi, Scott McTominay'ın 19 ve 69. dakikalardaki golleriyle üç puana uzandı. Manchester United'da Bruno Fernandes, mücadelenin 9. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.


Başkent temsilcisinin tek golünü 45. dakikada Cole Palmer kaydetti.


Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 27'ye çıkarırken, Chelsea 19 puanda kaldı.


Manchester United 2-1 Chelsea maç özetini izlemek için



#Premier Lig
#Manchester United
#Chelsea
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