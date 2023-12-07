Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 15. hafta mücadelesinde Chelsea'yi ağırladı.
Baştan sona tempolu geçen maçta Manchester ekibi, Scott McTominay'ın 19 ve 69. dakikalardaki golleriyle üç puana uzandı. Manchester United'da Bruno Fernandes, mücadelenin 9. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
Başkent temsilcisinin tek golünü 45. dakikada Cole Palmer kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 27'ye çıkarırken, Chelsea 19 puanda kaldı.