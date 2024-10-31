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Altay Bayındır 11'de başladı: Manchester United kupada farklı turladı |ÖZET

Altay Bayındır 11'de başladı: Manchester United kupada farklı turladı |ÖZET

11:0231/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Manchester turladı.
Manchester turladı.

Manchester United, İngiltere Kupası son 16 turu karşılaşmasında konuk ettiği Leicester City'i 5-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro, 28. dakikada Garnacho, 36, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 39. dakikada Casemiro kaydetti. Milli oyuncumuz Altay Bayındır karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Manchester United - Leicester City maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Kupası son 16 turu karşılaşmasında Manchester United sahasında Leicester City'i 5-2 mağlup etti.


Erik ten Hag sonrası geçici olarak göreve getirilen Van Nistelrooy ilk maçında galibiyetle başladı.


Kırmızı-şeytanlara galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro, 28. dakikada Garnacho, 36, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 39. dakikada Casemiro kaydetti.

Leicester City'nin gollerini 33. dakikada El Khannous ve 45+3. dakikada Coady attı.


Milli oyuncumuz Altay Bayındır karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki file bekçisi mücadeleyi beş kurtarışla tamamladı.

Bu sonucun ardından Manchester United adını çeyrek finale yazdırdı.


MANCHESTER UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Manchester United - Leicester City maçının özetini izlemek için

MANCHESTER UNİTED - LEİCESTER CİTY MAÇ SONUCU




#Manchester United
#Leicester City
#İngiltere Lig Kupası

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