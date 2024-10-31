Manchester United, İngiltere Kupası son 16 turu karşılaşmasında konuk ettiği Leicester City'i 5-2 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro, 28. dakikada Garnacho, 36, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 39. dakikada Casemiro kaydetti. Milli oyuncumuz Altay Bayındır karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Manchester United - Leicester City maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Kupası son 16 turu karşılaşmasında Manchester United sahasında Leicester City'i 5-2 mağlup etti.
Erik ten Hag sonrası geçici olarak göreve getirilen Van Nistelrooy ilk maçında galibiyetle başladı.
Kırmızı-şeytanlara galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro, 28. dakikada Garnacho, 36, 59. dakikada Bruno Fernandes ve 39. dakikada Casemiro kaydetti.
Leicester City'nin gollerini 33. dakikada El Khannous ve 45+3. dakikada Coady attı.
Milli oyuncumuz Altay Bayındır karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 26 yaşındaki file bekçisi mücadeleyi beş kurtarışla tamamladı.
Bu sonucun ardından Manchester United adını çeyrek finale yazdırdı.