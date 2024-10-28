Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollar ayrıldı.
Manchester United'da beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiliz ekibinde alınan kötü sonuçların ardından Erik ten Hag'ın görevine son verildi.
Takımı geçici olarak yardımcı antrenör ve kulübün efsane golcüsü Ruud van Nistelrooy çalıştıracak.
Manchester United, Premier Lig'de 9 haftada topladığı 11 paunla 14. sırada yer alıyor. 'Kırmızı Şeytanlar', Avrupa Ligi'nde ise son olarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.