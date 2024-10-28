Takımı geçici olarak yardımcı antrenör ve kulübün efsane golcüsü Ruud van Nistelrooy çalıştıracak.

Manchester United, Premier Lig'de 9 haftada topladığı 11 paunla 14. sırada yer alıyor. 'Kırmızı Şeytanlar', Avrupa Ligi'nde ise son olarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.