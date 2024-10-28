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Manchester United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi

Manchester United'da Erik ten Hag dönemi sona erdi

15:0928/10/2024, Pazartesi
G: 28/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Erik ten Hag, Avrupa Ligi'nde son olarak Mourinho'lu Fenerbahçe ile karşılaşmıştı.
Erik ten Hag, Avrupa Ligi'nde son olarak Mourinho'lu Fenerbahçe ile karşılaşmıştı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollar ayrıldı.

Manchester United'da beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiliz ekibinde alınan kötü sonuçların ardından Erik ten Hag'ın görevine son verildi.


Takımı geçici olarak yardımcı antrenör ve kulübün efsane golcüsü Ruud van Nistelrooy çalıştıracak.


Manchester United, Premier Lig'de 9 haftada topladığı 11 paunla 14. sırada yer alıyor. 'Kırmızı Şeytanlar', Avrupa Ligi'nde ise son olarak Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı.







#Manchester United
#Erik ten Hag
#Premier Lig

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