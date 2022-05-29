Mane Liverpool'dan ayrılıyor

Sadio Mane 50 maçta 23 gol atarken 5 de asist yaptı.

İngiliz ekibi Liverpool formasını 6 sezon boyunca terleten Sadio Mane, dün oynanan ve Real Madrid'e kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinin ardından takım arkadaşlarına ayrılacağını söyledi.

30 yaşındaki futbolcunun, Mohamed Salah'ın gölgesinde kalmak istemediği iddia edilirken, İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Mane, Liverpool'dan ayrıldığını takım arkadaşlarına açıkladı.

Alman basınından Bild'in haberine göre ise Mane, Bayern Münih'e transfer olmak istiyor. 30 yaşındaki oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Kırmızılar bu sebeple Mane'den bonservis bedeli bekleyişinde.

Senegalli yıldız seneye serbest kalacak. Bayern Münih 30 milyon euro karşılığında transferi bitirmek istiyor.

REKLAM

Sadio Mane, bu sezon Liverpool formasıyla oynadığı 50 maçta 23 gol atarken 5 de asist yaptı.

SPOR Fransızlar sınıfta kaldı: Şampiyonlar Ligi finalinde skandal