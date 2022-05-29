Spor Mane Liverpooldan ayrılıyor
TRANSFER

Mane Liverpool'dan ayrılıyor

Liverpool'un Senegalli yıldız futbolcusu Sadio Mane, takım arkadaşlarına gelecek sezon takımdan ayrılacağını söyledi. 30 yaşındaki futbolcu gelecek sezon Alman devi Bayern Münih forması giyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mane Liverpooldan ayrılıyor
Sadio Mane 50 maçta 23 gol atarken 5 de asist yaptı.

İngiliz ekibi Liverpool formasını 6 sezon boyunca terleten Sadio Mane, dün oynanan ve Real Madrid'e kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinin ardından takım arkadaşlarına ayrılacağını söyledi.

30 yaşındaki futbolcunun, Mohamed Salah'ın gölgesinde kalmak istemediği iddia edilirken, İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre, Mane, Liverpool'dan ayrıldığını takım arkadaşlarına açıkladı.

Alman basınından Bild'in haberine göre ise Mane, Bayern Münih'e transfer olmak istiyor. 30 yaşındaki oyuncunun takımıyla sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Kırmızılar bu sebeple Mane'den bonservis bedeli bekleyişinde.

Senegalli yıldız seneye serbest kalacak. Bayern Münih 30 milyon euro karşılığında transferi bitirmek istiyor.

Sadio Mane, bu sezon Liverpool formasıyla oynadığı 50 maçta 23 gol atarken 5 de asist yaptı.

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