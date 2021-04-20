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Marco Paixao Türk futbol tarihine geçebilir

Altay forması giyen Marco Paixao, gol krallığı yarışındaki liderliğini koruması halinde TFF 1. Lig’de üst üste 3. kez gol kralı olan tek isim olacak.

Haber Merkezi İHA
Marco Paixao Türk futbol tarihine geçebilir
Paixao'nun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Altay’ın 36 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao, yeni bir rekora daha koşuyor.

2018/2019 sezonunda transfer olduğu Altay’da lig rekorunu kırarak gol kralı (29) olan deneyimli oyuncu, 2019-2020 sezonunda da yine gol kralı (22) unvanını elde etmişti.

Portekizli santrfor bu sezon da gol krallığı yarışını önde götürüyor. Ligde şu ana kadar oynanan 31 maçta 21 kez fileleri havalandıran Paixao, en yakın rakibi olan Giresunsporlu Balde’nin 4 gol önünde bulunuyor.

Portekizli yıldız, ligin son 3 haftasında bu unvanını koruması halinde TFF 1. Lig’de üst üste 3 kez gol kralı olan tek futbolcu olacak.

  • Paixao, dün oynanan Adanaspor maçıyla beraber Altay formasıyla 100. maçına çıktı. Portekizli futbolcu, İzmir ekibinde 73 gol 10 asistlik performans sergiledi.


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