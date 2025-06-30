Marcus Rasford, eski takımı Manchester United'a geri dönüyor

Yedi yaşından itibaren bir Manchester United oyuncusu olan Rashford, hem Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland'a karşı ilk takımında hem de üç gün sonra Arsenal'e karşı Premier League'de ilk maçında iki gol attı. Ayrıca ilk Manchester derbisi maçında, ilk EFL Cup maçında ve ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında gol attı. United ile Rashford şu ana kadar FA Cup, EFL Cup, FA Community Shield ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.