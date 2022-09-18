Beşiktaşlı futbolcunun görüntüsü dikkati çekti: Gole sevinmedi

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor karşısında iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda Arthur Masuaku'nun maçtaki mutsuz görüntüsü dikkati çekti. 28 yaşındaki futbolcu, Wout Weghorst'un golü sonrası takım sevincine katılmadı.

Golü atan Weghorst'un, Masuaku'nun yanına gelerek bir konuda Kongolu oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı görüldü.

Weghorts gole sevinmeyen Masuaku'nun yanına giderek ona bir şeyler anlattı.

"Ciddi anlamda mutsuz"

Yayıncı kuruluş yorumcuları da Arthur Masuaku'nun bu görüntüsüne dikkati çekti.

İlker Yağcıoğlu, Masuaku'da ciddi bir mutsuzluk olduğunu ifade ederken, Feyyaz Uçar, "Atılan 2. gol neredeyse Masuaku'nun fakat gole sevinmiyor geriye gidiyor" dedi.

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İşte Masuaku'nun gol sonrası kamaralara yansıyan o görüntüsü:

🔎 Masuaku ve Weghorst ne konuşuyor? | #beINSüperLig



🗣️ İlker Yağcıoğlu: "Ciddi anlamda bir mutsuzluk var Masuaku'da."

🗣️ Feyyaz Uçar: "Atılan 2. gol neredeyse Masuaku'nun fakat gole sevinmiyor geriye gidiyor."

🗣️ Tolga Zengin: "Masuaku, toplu oyuna katılmayı seven bir oyuncu." pic.twitter.com/rytirrmtZc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 17, 2022