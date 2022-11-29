Mehmet Büyükekşi: Ne gerekiyorsa o kararları alacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig'in 15. haftasında yarıda kalan Göztepe-Altay maçında çıkan olayları incelemek için İzmir'e geldi.
TFF Başkanı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle bizzat yüz yüze görüştü. Büyükekşi ayrıca, hastanede tedavisi devam eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı ziyaret etti.
Mehmet Büyükekşi ziyaretin ardından yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bu olay futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor"
- "Her zaman hatırlattığımız gibi futbol kardeşliktir. Adrenalin olmazsa olmaz ama önemli olan dostluk. Biz her zaman bu taraftan yanayız. Son yaşanan olay futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor. Bu nedenle buna sebep olanlara 'dur' demeliyiz."
"Yaralanan taraftarı Şampiyonlar Ligi finaline davet ettim"
- "Sabah işaret fişeği işaret eden kardeşimizi hastanede ziyaret ettik. Daha iyi olacak. Kendisini Şampiyonlar Ligi finaline davet ettim. Tek dileğimiz bir an önce iyileşip buluşmamız."
"Amacımız iki camianın taraftarlarını sakinleştirmek"
- "Altay ve Göztepe'nin yönetim kurulu üyeleriyle beraberiz, amacımız iki camianın taraftarlarını sakinleştirmek ve attıkları adımları ilerletmek. Dün iki kulüp başkanı ortak mesaj yayınladı, ikisine de çok teşekkür ederim."
"Futbolumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz"
- "Son olay maalesef bizi çok üzdü, bunu futbolumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Yapanların bize darbe vurmasına izin vermek istemiyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Bu yüzden hepimiz taşın altına gövdemizi koymalıyız."
- "Bu tür olaylara izin vermemek için herkesi göreve davet ediyorum. Bir futbol maçı savaş değildir, maç bitince başkanlar nasıl öpüp sarılıyorsa taraftarlar da aynı şekilde hareket etmelidir."
"Ne gerekiyorsa o kararları alacağız"
- "Benzer olayların bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa, o kararları alacağız. Taraftarları, başkanları, futbolcuları Fair-Play'e davet ediyorum. Futbol bir savaş değil. Taraftarların da maçtan sonra sarılmasını istiyoruz."