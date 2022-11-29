Mehmet Büyükekşi: Ne gerekiyorsa o kararları alacağız Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olaylarla ilgili İzmir'de basın açıklaması yaptı. Büyükekşi, "Benzer olayların bir daha yaşanmaması için ne gerekiyorsa, o kararları alacağız" dedi.

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