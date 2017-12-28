SÜPER LİG

Mehmet Demirkol: F.Bahçe'nin Van Persie'yi gönderme hakkı var

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie'nin gittiği bir mekandaki vale parasını kulübe ödetmeye çalıştığı iddia edilmişti. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, bunun üzerine bugün de tesislerde elektronik sigara içtiği haberleri ortaya çıkan Van Persie'nin takımdan gönderilmesi halinde FIFA'dan bir yaptırım almayacağını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Persie geçirdiği sakatlıklar sebebiyle sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı.

Van Persie geçirdiği sakatlıklar sebebiyle sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamadı.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'nin sarı lacivertlilerin tesislerinde elektronik sigara içmesi hakkında flaş yorumlarda bulundu.

Demirkol'un Hollandalı futbolcu ile ilgili yorumları şöyle;

  • "Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcunun hem de uyarılara rağmen içen bir sporcunun kulübü tarafından gönderilmeye hakkı vardır. Buna UEFA ve FIFA bir şey demez. Hemen sonlandırın eğer böyle bir şey varsa. Hiç sorun olmaz."

Robin van Persie'den olay paylaşım
Robin van Persie'den olay paylaşım

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük ilgi gördü."Arkamdan konuşmayın" yazılı tşörtle adeta mesaj gönderen Hollandalı yıldızın bu paylaşımı kim ve kimler için yaptığı merak konusu oldu.Sakatlığı sebebiyle haftalardır tartışma konusu olan ve bu sebeple tepki gören futbolcunun kendisi hakkında çıkan haberlere bu şekilde tepki gösterdiği iddia ediliyor.Fenerbahçe&#39;nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie&#39;den manidar paylaşım: Arkamdan konuşmayın... pic.twitter.com/15zdjwNwPz&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Aralık 2017

Rıdvan Dilmen'in 'Van Persie' isyanı
Rıdvan Dilmen'in 'Van Persie' isyanı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'a puan kaybettiği maçın ardından Van Persie'nin hala takımda bulunmasına isyan etti.Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler;"Fenerbahçeliler para toplasın, verelim parayı verelim Van Persie'ye. Bu adam girmesin kardeşim tesislerden içeri. Geçen gördüm stadyumda delirdim. Alex bir sürü gol atarken gönderdiniz adamı. Van Persie'yi de gönderin. Parasını verin ama burada kalmasın. Van Persie dünyanın en iyi futbolcusu olsa ne olur ya. Burası da Fenerbahçe Spor Kulübü. Böyle adamlara müsade etmeyeceksiniz. Ben olsam hemen uçağa bindirir gönderirim. Bari oynayan 24 futbolcuya haksızlık olmasın."Aykut Kocaman istifa imasında bulunduAhmet Çakar Kocaman'ın sözüyle dalga geçti

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.