Mehmet Demirkol: F.Bahçe'nin Van Persie'yi gönderme hakkı var
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie'nin gittiği bir mekandaki vale parasını kulübe ödetmeye çalıştığı iddia edilmişti. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, bunun üzerine bugün de tesislerde elektronik sigara içtiği haberleri ortaya çıkan Van Persie'nin takımdan gönderilmesi halinde FIFA'dan bir yaptırım almayacağını ifade etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'nin sarı lacivertlilerin tesislerinde elektronik sigara içmesi hakkında flaş yorumlarda bulundu.
Demirkol'un Hollandalı futbolcu ile ilgili yorumları şöyle;
"Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcunun hem de uyarılara rağmen içen bir sporcunun kulübü tarafından gönderilmeye hakkı vardır. Buna UEFA ve FIFA bir şey demez. Hemen sonlandırın eğer böyle bir şey varsa. Hiç sorun olmaz."
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