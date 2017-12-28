Mehmet Demirkol: F.Bahçe'nin Van Persie'yi gönderme hakkı var

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'nin sarı lacivertlilerin tesislerinde elektronik sigara içmesi hakkında flaş yorumlarda bulundu.

Demirkol'un Hollandalı futbolcu ile ilgili yorumları şöyle;

"Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcunun hem de uyarılara rağmen içen bir sporcunun kulübü tarafından gönderilmeye hakkı vardır. Buna UEFA ve FIFA bir şey demez. Hemen sonlandırın eğer böyle bir şey varsa. Hiç sorun olmaz."

Robin van Persie'den olay paylaşım Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük ilgi gördü."Arkamdan konuşmayın" yazılı tşörtle adeta mesaj gönderen Hollandalı yıldızın bu paylaşımı kim ve kimler için yaptığı merak konusu oldu.Sakatlığı sebebiyle haftalardır tartışma konusu olan ve bu sebeple tepki gören futbolcunun kendisi hakkında çıkan haberlere bu şekilde tepki gösterdiği iddia ediliyor.Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'den manidar paylaşım: Arkamdan konuşmayın... pic.twitter.com/15zdjwNwPz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Aralık 2017