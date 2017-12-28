SÜPER LİG

Mehmet Demirkol Süper Lig'de ilk yarının 11'ini seçti

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de ilk yarının 11'ini seçti. Demirkol, kadrosunda sürpriz isimlere şans verirken 14 gollü 3 forvetten Bafetimbi Gomis yerine Burak Yılmaz ve Jahovic'i tercih etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Demirkol.

Mehmet Demirkol.

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de ilk yarının kadrosunu belirledi. Demirkol'un 11'inde Galatasaray'dan 3 isim yer alırken Fenerbahçe'den hiçbir isim yer bulamadı.

İşte Mehmet Demirkol'un 11'i;

  • Lung
  • Mariano
  • Pepe
  • Maicon
  • Aziz Behich
  • Fernando
  • Emre
  • Deniz
  • Babel
  • Burak
  • Jahovic

Mehmet Demirkol'dan 'Babel' iddiası
Mehmet Demirkol'dan 'Babel' iddiası

İngiliz basınının Everton'a transfer olacağını iddia ettiği Cenk Tosun'la ilgili Mehmet Demirkol'dan sürpriz açıklamalar geldi. Demirkol, Arda'nın transferi Cenk'in de gidişiyle forvette Negredo'nun değil Babel'in oynayacağını belirtti.Mehmet Demirkol'un açıklamaların öne çıkanlar;Arda gelirse, Cenk de giderse Babel forvet oynar. Arda'nın İngiltere'de oynamak istediğini biliyoruz ama Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferine de bir ön hazırlık yapılıyor. Arda'da oynamak istiyor. Geçen sezon 13 gol atmış adam. Beşiktaş, Şenol Güneş'in evet demeyeceği hiçbir şey yapmasın.Vida Beşiktaş'a gelmek için dev teklifi reddettiCenk Tosun 25 milyon pound karşılığında Everton'a gidiyor 🔥🔥🔥Avrupa&#39;nın saygın yayın organlarından The Guardian&#39;ın haberine göre Beşiktaş, Cenk Tosun&#39;un transferi için Everton&#39;la 25 milyon pound yani 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 27, 2017 at 9:26ös PST)

Mehmet Demirkol: F.Bahçe'nin Van Persie'yi gönderme hakkı var
Mehmet Demirkol: F.Bahçe'nin Van Persie'yi gönderme hakkı var

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli futbolcu Van Persie'nin sarı lacivertlilerin tesislerinde elektronik sigara içmesi hakkında flaş yorumlarda bulundu.Demirkol'un Hollandalı futbolcu ile ilgili yorumları şöyle;"Tesislerde elektronik sigara içen bir sporcunun hem de uyarılara rağmen içen bir sporcunun kulübü tarafından gönderilmeye hakkı vardır. Buna UEFA ve FIFA bir şey demez. Hemen sonlandırın eğer böyle bir şey varsa. Hiç sorun olmaz."Robin van Persie'den olay paylaşımRıdvan Dilmen'in 'Van Persie' isyanı

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