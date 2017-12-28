Mehmet Demirkol Süper Lig'de ilk yarının 11'ini seçti

Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de ilk yarının kadrosunu belirledi. Demirkol'un 11'inde Galatasaray'dan 3 isim yer alırken Fenerbahçe'den hiçbir isim yer bulamadı.

İşte Mehmet Demirkol'un 11'i;

Lung

Mariano

Pepe

Maicon

Aziz Behich

Fernando

Emre

Deniz

Babel

Burak

Jahovic

Mehmet Demirkol'dan 'Babel' iddiası İngiliz basınının Everton'a transfer olacağını iddia ettiği Cenk Tosun'la ilgili Mehmet Demirkol'dan sürpriz açıklamalar geldi. Demirkol, Arda'nın transferi Cenk'in de gidişiyle forvette Negredo'nun değil Babel'in oynayacağını belirtti.Mehmet Demirkol'un açıklamaların öne çıkanlar;Arda gelirse, Cenk de giderse Babel forvet oynar. Arda'nın İngiltere'de oynamak istediğini biliyoruz ama Arda Turan'ın Beşiktaş'a transferine de bir ön hazırlık yapılıyor. Arda'da oynamak istiyor. Geçen sezon 13 gol atmış adam. Beşiktaş, Şenol Güneş'in evet demeyeceği hiçbir şey yapmasın.Vida Beşiktaş'a gelmek için dev teklifi reddettiCenk Tosun 25 milyon pound karşılığında Everton'a gidiyor 🔥🔥🔥Avrupa'nın saygın yayın organlarından The Guardian'ın haberine göre Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton'la 25 milyon pound yani 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 27, 2017 at 9:26ös PST)