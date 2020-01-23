​Mehmet Demirkol'dan Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu çağrısı

beINSPORTS'ta açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Mehmet Demirkol gündemi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Adil Rami hakkında konuşan Demirkol, "Hiçbir yeterliliği görünmeyen Adil Rami, gayet yeterli gözüktü. İlk 60 dakikadaki oyun nedeniyle kimsenin defosu gözükmedi. 60. dakikadan sonra, biraz kopma başlayınca, takımın boyu uzamaya başlayınca herkesin defoları çok net bir şekilde ortaya çıktı. Aslında işin özeti bu" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun daha fazla forma şansı bulması gerektiğini söyleyen Mehmet Demirkol, "Neden oynamıyor diye soruyorsun Ersun Yanal gibi tecrübeli bir teknik adam neden oynatmasın? Mutlaka bir şey vardır. Bu takımın içinde neden Ferdi'nin bu kadar az süre aldığını anlayamıyorum. Bence Ersun Yanal'ın anlatması lazım çıkıp. Böyle bir zorunluluk tabi ki yok ama faydalı. Mümkün olduğunca açık olmak lazım. Belli ki bir yerden eksik" dedi.

Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Kayserispor'u 2-0 yendi ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertlilerin golleri Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'ten geldi. pic.twitter.com/4ygWIJ3Fr3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 21, 2020

Luiz Gustavo'yu çok beğendiğini söyleyen Demirkol, "Luiz Gustavo'ya ayrı bir parantez açmak lazım. 4.-5. hafta burada konuşuyorduk 'Bu muymuş Luiz Gustavo, bizim o bildiğimiz adam bu değil, daha fazlası lazım.' diye. Hakikaten şahane bir profesyonellik örneği gösteriyor. Mevzuyu, saha içinde en iyi anlayan o. Ligi ve rakipleri çözdü. takımının açıklarını, defolarını çözdü. Her yere yama oluyor. Ligi ve oyunu, 10 yıldır ligde top oynayan, Türkçe'yi de bilen oyuncudan daha iyi anladı, her yere koşturuyor. Arkadaşları onu biraz anlarlarsa hem onlar yükselecek hem de kendisi daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.

Arda’da son söz Başkan’da Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, adım adım eski takımı Galatasaray’a geliyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti, Arda’nın geri dönmesine sıcak bakarken, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da 32 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transfer olmasını istiyor. Geçmişte taraftar baskısı sebebiyle Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyen Arda konusunda devreye giren sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu ultrAslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Arda’ya yeşil ışık yaktı. ultrAslan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir” sözlerine yer verdi. Arda ise ultrAslan’ın paylaşımının altına, “Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın” yorumunu yaparak transferin fitilini ateşledi.Arda Turan: "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." pic.twitter.com/N9geieKs7m— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Ocak 2020 Boş mukaveleyi imzalayacakArda Turan’ın Galatasaray’dan herhangi bir maddi beklentisi olmadığı öğrenilirken, boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Teknik heyet, yönetim ve taraftardan destek alan Arda için son söz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’de. Cengiz’in de onay vermesi halinde, tecrübeli futbolcu ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılı formayı giyecek. 2000 yılında girdiği Galatasaray altyapısından 2005 yılında A takıma çıkan Arda, 2005-06 sezonu ara transfer döneminde Manisaspor’a kiralık olarak gitti. Manisa’dan döndükten sonra 2006-07 sezonunda sarı-kırmızılı formayla 33 maça çıkan Arda, 7 gol 12 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2007-08 sezonunda 44 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu, yaptığı 8 gol 21 asistle Avrupa’dan birçok kulübün radarına girdi.Fatih Terim'den Arda Turan mesajı: ''Zaman her şeyin ilacıdır'' pic.twitter.com/ee4UWilzyk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ocak 2020 Çıkış için fırsat arıyorG.Saray’da kaptanlığa kadar yükselen bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, kulübüne 13 milyon Euro kazandırarak 2011 yılında Atletico Madrid’e transfer oldu. Atletico’da UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupa’da şampiyonluklar yaşayarak kariyerinin zirvesine çıkan Arda, 2015 yılında 34 milyon Euro karşılığında İspanyol devi Barcelona’ya imza attı. Arda Turan, Barcelona’da kazandığı La Liga, İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası ve UEFA Süper Kupası’nın ardından 2018 yılında Başakşehir ile Türkiye’ye geri döndü. Bonservisi Barcelona’da bulunan Arda ara transfer döneminde Galatasaray’a gelmek için Başakşehir ile anlaşarak kiralık sözleşmesini feshetmişti.Galatasaray’a transferi konuşulan Arda Turan’ın sarı kırmızılılardaki performansı pic.twitter.com/FXfrTQAAUh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ocak 2020 #BurakYılmaz: "#ArdaTuran karakterli bir adamdır. Onun gönlünden geçeni biliyorum." pic.twitter.com/XMnj3BTWMu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Ocak 2020

Galatasaray ve Arda Turan hakkında da konuşan Mehmet Demirkol, "Bu şey demek herhalde değil mi, yazın yapılacak bu transfer. Peki Arda ne yapacak bu kadar süre? O kadar belirgin bir fikir ayrılığı var ki. Yönetim ve başkan, net olarak hayır diyor. Hayır demekle kalmıyor, 'Bu konuda hocamız bizden bir şey istemedi, Arda'nın adı bile geçmedi' diyor. Hoca, kamuoyuna konuşurken söylüyor da Mustafa Cengiz'e ve yönetime sorulduğunda diyor ki 'Adı bile geçmedi'. Dün, 1- Ali Sami Yen, 2- Fatih Terim dediğimde 'Ya olur mu öyle şey' falan diye tepki geldi. Kim işte? Fatih hoca. Bunu başka kim söyleyebilir ya, 'Ya Ben Arda'nın yeniden dönmesini istiyorum.' diye Galatasaray camiasında başka kim söyleyebilir? Yani söyler de sonra ne olur? 'Dalga mı geçiyorsun' derler. Bir de şunu derler 'Sen, Fatih hocaya yaptıklarını unuttun mu?' derler. Dolayısıyla Fatih hoca, çok net bir şekilde 'Arda'ya 2. bir şans verilmeli' diyor. Bu transfer olacaksa da olsun bir an önce de Arda, antrenmana çıksın. Çünkü antrenmana çıkmamış bir Arda'nın ya da hazirana kadar antrenmana çıkmayan bir Arda'nın kime ne faydası var" ifadelerini kullandı.