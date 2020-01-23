​Mehmet Demirkol'dan Ersun Yanal'a Ferdi Kadıoğlu çağrısı

beINSPORTS'ta açıklamalarda bulunan spor yorumcusu Mehmet Demirkol gündemi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Adil Rami hakkında konuşan Demirkol, "Hiçbir yeterliliği görünmeyen Adil Rami, gayet yeterli gözüktü. İlk 60 dakikadaki oyun nedeniyle kimsenin defosu gözükmedi. 60. dakikadan sonra, biraz kopma başlayınca, takımın boyu uzamaya başlayınca herkesin defoları çok net bir şekilde ortaya çıktı. Aslında işin özeti bu" ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu'nun daha fazla forma şansı bulması gerektiğini söyleyen Mehmet Demirkol, "Neden oynamıyor diye soruyorsun Ersun Yanal gibi tecrübeli bir teknik adam neden oynatmasın? Mutlaka bir şey vardır. Bu takımın içinde neden Ferdi'nin bu kadar az süre aldığını anlayamıyorum. Bence Ersun Yanal'ın anlatması lazım çıkıp. Böyle bir zorunluluk tabi ki yok ama faydalı. Mümkün olduğunca açık olmak lazım. Belli ki bir yerden eksik" dedi.
Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Kayserispor'u 2-0 yendi ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertlilerin golleri Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'ten geldi. pic.twitter.com/4ygWIJ3Fr3
Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Kayserispor'u 2-0 yendi ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertlilerin golleri Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç'ten geldi. pic.twitter.com/4ygWIJ3Fr3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 21, 2020
Luiz Gustavo'yu çok beğendiğini söyleyen Demirkol, "Luiz Gustavo'ya ayrı bir parantez açmak lazım. 4.-5. hafta burada konuşuyorduk 'Bu muymuş Luiz Gustavo, bizim o bildiğimiz adam bu değil, daha fazlası lazım.' diye. Hakikaten şahane bir profesyonellik örneği gösteriyor. Mevzuyu, saha içinde en iyi anlayan o. Ligi ve rakipleri çözdü. takımının açıklarını, defolarını çözdü. Her yere yama oluyor. Ligi ve oyunu, 10 yıldır ligde top oynayan, Türkçe'yi de bilen oyuncudan daha iyi anladı, her yere koşturuyor. Arkadaşları onu biraz anlarlarsa hem onlar yükselecek hem de kendisi daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.
- Galatasaray ve Arda Turan hakkında da konuşan Mehmet Demirkol, "Bu şey demek herhalde değil mi, yazın yapılacak bu transfer. Peki Arda ne yapacak bu kadar süre? O kadar belirgin bir fikir ayrılığı var ki. Yönetim ve başkan, net olarak hayır diyor. Hayır demekle kalmıyor, 'Bu konuda hocamız bizden bir şey istemedi, Arda'nın adı bile geçmedi' diyor. Hoca, kamuoyuna konuşurken söylüyor da Mustafa Cengiz'e ve yönetime sorulduğunda diyor ki 'Adı bile geçmedi'. Dün, 1- Ali Sami Yen, 2- Fatih Terim dediğimde 'Ya olur mu öyle şey' falan diye tepki geldi. Kim işte? Fatih hoca. Bunu başka kim söyleyebilir ya, 'Ya Ben Arda'nın yeniden dönmesini istiyorum.' diye Galatasaray camiasında başka kim söyleyebilir? Yani söyler de sonra ne olur? 'Dalga mı geçiyorsun' derler. Bir de şunu derler 'Sen, Fatih hocaya yaptıklarını unuttun mu?' derler. Dolayısıyla Fatih hoca, çok net bir şekilde 'Arda'ya 2. bir şans verilmeli' diyor. Bu transfer olacaksa da olsun bir an önce de Arda, antrenmana çıksın. Çünkü antrenmana çıkmamış bir Arda'nın ya da hazirana kadar antrenmana çıkmayan bir Arda'nın kime ne faydası var" ifadelerini kullandı.
Arda Turan: "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." pic.twitter.com/N9geieKs7m
Arda Turan: "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." pic.twitter.com/N9geieKs7m— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 20, 2020
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