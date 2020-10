Mehmet Sepil depremi anlattı: Böylesini ilk defa yaşadım

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve kentteki bazı binalar yıkıldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de deprem anında yaşadıklarını anlattı. TRT Spor'a konuşan Sepil'in açıklamaları şöyle;

"Çok uzun sürdü, çok sarsıcıydı"

"Ben lise, üniversite yıllarımda İzmir'de birçok deprem yaşadım ancak böylesini ilk defa yaşadım. İnanılır gibi değil. Çok uzun sürdü, çok sarsıcıydı. Göztepe'de büyük bir sorun yok ama şehir iyi değil. Çok endişeliyim, inşallah her şey yolunda gider."

"Futbolcular kampa gelmeyeceklerini söyledi"

"Bizim kamp tesisimiz Urla'da, orada çok katlı binalar yok. Oyuncularımızın tamamı da o civarda, genelde villa tipi evlerde oturuyor. Olay olduktan sonra birçok oyuncu arayıp kampa gelmeyeceklerini söyledi. Biz de daha ertelenme kararı alınmadan, hiç kimsenin gelmemesini söyledik. Olay olduğunda maçı düşünmüyordum. İnşallah minimum can kaybıyla, kurtarma ekipleri hızlıca çalışır."

İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.PEŞ PEŞE ARTÇI DEPREMLERDepremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:Seferihisar – 4.7Kuşadası Körfezi – 4.1Urla – 4.1Seferihisar – 4.2Kuşadası – 4.1Kuşadası – 4.8Yunanistan / Samos – 3.9Kuşadası – 3.6Kuşadası – 3.5Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2Seferihisar – 3.5Yunanistan/Samos – 3.9Kuşadası – 3.6Video: İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİAFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Depremin 16,5 kilometre derinlikle meydana geldiği belirtildi.İzmir Alsancak'ta bina yıkıldıDepremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.Video: İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendiİzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK ÇIKARTILDILARDepremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir kadın çıkartıldı.İzmir'in Bayraklı ilçesinin 1593 Sokak'ta da deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı çıkarıldı.İZMİR VALİSİ: 70 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARTILDIİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 kişinin kurtarıldığını bildirdi.İzmir Valisinden deprem ile ilgili ilk açıklama: Gereksiz kimse trafiğe çıkmasın kan ihtiyacı yokVideo: Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiasıDEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyinDEPREM 15 SANİYE SÜRDÜDepremin 15 saniye sürdüğü belirtiliyor.Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremde 1'i boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını bildirdi.İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybettiVideo: İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldıCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMAİzmir'de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsunVideo: İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildiİÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMAİzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deperemin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi:Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.Video: İzmir'deki depremde binanın yıkılma anı anbean kameraya yansıdıİZMİR VALİSİNDEN AÇIKLAMAİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız'' diye konuştu.İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yokİSTANBUL VALİSİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİİstanbul Vali'sinden son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: AFAD verilerine göre; saat 14.51'de merkez üssü Ege Denizi- Seferihisar olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir’e geçmiş olsun."İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştirÇÖKEN BİNADA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDIİzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.SEFERİHİSAR'DA DEPREMİN ARDINDAN DENİZ TAŞTIEge merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir Seferihisar'da denizin taştığı iddia edildi. Bölgeden paylaşılan bir videoda sokakların sular altında kaldığı görülüyor.Video: İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştıİLETİŞİMİN KESİLMEMESİ İÇİN MESAJ UYARISIDiğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi.Video: Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı HAVADAN TARAMA YAPILIYORAFAD'dan yapılan açıklamada "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor." ifadeleri kullanıldı.Video: İzmir depremi sonrası Yunanistan'ın Samos adası sular altında kaldıERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDEN BİLGİ ALDICumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir'de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.İzmir'de 6,6 büyüklüğünde depremİzmir'de deprem meydana geldiBalıkesir'de korkutan deprem

Ege'deki 4 maç ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 4 maçın ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların yarın oynayacağı 4 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Süper Lig'deki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'deki Menemenspor-Ankaraspor ile Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozanspor müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı kaydedildi.

00:47 dk 30 Ekim 2020 DHA İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in birçok ilçesinde binalar yıkıldı. Bayraklı ilçesinde çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.