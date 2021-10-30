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Mehmet Topal'ın kariyer golü iptal oldu

Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın Hatayspor ağlarına gönderdiği klas gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Topalın kariyer golü iptal oldu
Mehmet Topal'ın topukla yaptığı vuruş (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş'ın, mücadelenin 72. dakikasında Mehmet Topal'la bulduğu beraberlik golü iptal edildi.

Tecrübeli oyuncu, penaltı noktasına yakın bir yerden topukla yaptı vuruşla Hatayspor kalecisi Munir'i mağlup etti. Ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenardaki ekrandan pozisyonu tekrar izledi ve Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle ofsayt kararı verdi.

Çakır'ın pozisyonu yardımcısı Bahattin Duran'la birlikte izleyip karar vermesi dikkati çekti.

Ofsayt pozisyonu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Ofsayt pozisyonu (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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