Memik Yılmaz'a 23 gün ceza

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan RAMS Başakşehir maçından sonra kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar sebebiyle Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a 23 gün hak mahrumiyeti cezası uyguladı. Ayrıca Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan da aynı müsabakadaki hakeme yönelik sportmenliğe aykırı davranışı sebebiyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.