United ve Tottenham haftayı kayıpsız geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.
Ligin 15. haftasında Crystal Palace'ı Old Trafford Stadı'nda ağırlayan Manchester United'ın tek golünü, 77. dakika Brezilyalı oyuncu Fred kaydetti. Ayrıca United'da Scott McTominay 81. dakikada, Victor Lindelöf ise 90. dakikada sarı kart gördü. Palace'ta ise 31. dakikada Nathaniel Clyne, 67. dakikada Marc Guehi sarı kartla cezalandırıldı.
- Manchester United, Alman teknik adam Ralf Rangnick yönetiminde ligde ilk maçını kazanırken, puanını 24'e çıkardı. Crystal Palace ise 16 puanda kaldı. Kırmızı şeytanlar ligin 16. haftasında Norwich City deplasmanına gidecek. Crystal Palace, Everton'ı sahasında ağırlayacak.
Tottenham affetmedi
- İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin çalıştırdığı Tottenham ise konuk ettiği Norwich City karşısında zorlanmadı.
Ev sahibi ekip, 10. dakikada Lucas Moura, 67. dakikada Davinson Sanchez ve 77. dakikada Son Heung-Min'in ağları sarsmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Tottenham'da Sergio Reguilon 16. dakikada, Norwich'te ise 14. daikada
Teemu Pukki ve 36. dakikada Billy Gilmour sarı kart gördü.
Puanını 25'e yükselten Tottenham, bir maç eksiğiyle ligde 5. sıraya yükseldi. Norwich City ise 10 puanla son sırada kalmaya devam etti. Ligin 16. haftasında Tottenham, Brinhton'nın konuğu olurken Norwich Manchester United'ı ağırlayacak.