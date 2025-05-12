Merkezefendi’de 19 Mayıs Gençlik Turnuvası başlıyor

İlçe genelindeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel spor turnuvası gerçekleştirecek. Voleybol, tenis ve futbol branşlarında müsabakaların olacağı turnuvaya son başvuru tarihi 14 Mayıs Çarşamba. Katılım sağlamak isteyen sporcular, turnuva katılım şartları ve başvuruları ile ilgili 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden 342 dahili numarasını tuşlayarak detaylı bilgi alabilecek.





Kız-Erkek Gençler Açık Tenis Turnuvası’na 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılabilecek. Sporcular bu branş için başvurularını 0552 222 0920 veya 444 8 662/342 numaralı hatlar üzerinden yapabilecek.

Genç Erkekler 5x5 Futbol Halı Saha Turnuvası’na 2007, 2008, 2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılabilecek. Sporcular bu branş için başvurularını 0507 745 8487, 0552 692 2020 veya 444 8 662/342 numaralı hatlar üzerinden yapabilecek.



