Mert Günok ve Çağlar Söyüncü Avrupa'nın zirvesinde

UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nu ikinci tamamlayan Türkiye’nin bu başarısında büyük rol üstlenen Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, Avrupa’nın zirvesine çıktı. Transfermarkt’ın UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için yaptığı “Gol yemeden tamamlanan maçlar” sıralamasında 9 maçın 7’sinde kalesinde gol görmeyerek zirveyi alan Mert Günok, bu alanda Belçika’nın Real Madrid forması giyen kalecisi Thibaut Courtois ile zirveyi paylaştı. Mert Günok, bu başarısıyla birlikte Rusya’dan Guilherme, Almanya’dan Manuel Neuer, İtalya’dan Salvatore Sirigu, Polonya’dan Wojciech Szczesny ve İspanya’dan Kepa gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

7 maçta kalesini gole kapattı

Milli Takım’ın gruptaki 10 maçının 9’unda ay yıldızlıların kalesini koruyan Mert Günok, bu 9 maçın 7’sinde kalesini gole kapatırken, diğer iki maçta ise 3 gol yedi.

Transfermarkt’ın şampiyona elemeleri ile ilgili bir diğer sıralaması olan ‘En iyi ilk 11’de ise Mert Günok ve Çağlar Söyüncü yer aldı. Mert Günok, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin en iyi kalecisi seçilirken, Çağlar Söyüncü ise en iyi iki stoperden birisi seçildi.

İşte EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i;