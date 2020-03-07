Mert Müldür'den milli takım açıklaması: Verdiğim sözden asla dönmem
Avusturya makamlarının, milli takım tercihini değiştirmesi için zorla askere çağırdığı Mert Müldür, verdiği sözden asla dönmeyeceğini belirtirken, "Sonuçta ay-yıldız için Mehmetçik şehit oluyor, benim Türkiye formasıyla oynamak adına verdiğim savaş, onların mücadelesinin yanında ne ki" ifadelerini kullandı.
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İtalya'da Sassuolo forması giyen Mert Müldür, Avsuturya'nın teklifini reddederek milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Henüz A Milli formayla resmi maça çıkmamış olmasını fırsat bilen Avusturya makamları, 20 yaşındaki futbolcuya skandal bir baskı uyguladı.
Avusturya Futbol Federasyonu ile Avusturya Milli Savunma Bakanlığı işbirliği yaparak milli futbolcuyu askere çağırdı. "Ancak Avusturya için oynarsan, askerliğini tecil ettiririz” yanıtı alan Mert Müldür, Türkiye formasından vazgeçmeyeceğini belirterek yaşadıkları hakkında çarpıcı mesajlar verdi.
Fanatik'e konuşan genç oyuncunun konuyla ilgili açıklamaları şöyle
"Beni Avusturya’dan soğutmaya çalışıyorlar"
"Tüm Türk halkının ve devletimizin yanımda olduğunu biliyorum. Avusturya’daki makamların bana böyle bir şey neden yaptığını anlamıyorum. Sonuçta orada doğdum ve orada büyüdüm. Bana çok şey verdiler ama Türkiye’nin kalbimdeki yeri her zaman farklı. Beni bu şekilde Avusturya’dan soğutmaya çalışıyorlar."
"Sadece tecil edilmesini talep ediyorum"
"Rapid Wien’den, Sassuolo’ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldum. Sanırım Avusturya vatandaşı olarak, üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Ben ayrıcalık ya da askere gitmemek gibi bir şey istemiyorum. Yasalar gereği 35 yaşına kadar zamanım var. Sadece tecil edilmesini talep ediyorum."
"Mehmetçiğin yanında benim savaşım ne ki"
"Sonuçta ay-yıldız için Mehmetçik şehit oluyor, benim Milli Takımımız’da oynamak adına verdiğim savaş, onların mücadelesinin yanında ne ki! Mücadeleme elbette devam edeceğim. Verdiğim sözden asla dönmem."
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