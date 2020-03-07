Mert Müldür'den milli takım açıklaması: Verdiğim sözden asla dönmem

İtalya'da Sassuolo forması giyen Mert Müldür, Avsuturya'nın teklifini reddederek milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Henüz A Milli formayla resmi maça çıkmamış olmasını fırsat bilen Avusturya makamları, 20 yaşındaki futbolcuya skandal bir baskı uyguladı.

Avusturya Futbol Federasyonu ile Avusturya Milli Savunma Bakanlığı işbirliği yaparak milli futbolcuyu askere çağırdı. "Ancak Avusturya için oynarsan, askerliğini tecil ettiririz” yanıtı alan Mert Müldür, Türkiye formasından vazgeçmeyeceğini belirterek yaşadıkları hakkında çarpıcı mesajlar verdi.

Türkiye'yi seçen Mert Müldür'ü tehdit ettiler: Bizim için oynamazsan askere alırız İtalya’nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür’ü geçtiğimiz aralık ayında tıpkı bizim gibi EURO 2020’de mücadele edecek Avusturya’nın hocası Franco Foda, iki kez arayarak "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım" demişti.A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hala olan Mert ise Foda’ya, "Teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.Askere çağırdılarA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri'ndeki son maçımız olan deplasmandaki Andorra karşılaşmasında Mert’i resmen A Milli yapacaktı ancak 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle yedek beklediği maçta forma giyemedi. Bunu fırsat bilen Avusturya ise işi Türkiye ile siyasi anlamda da krize yol açabilecek bir konuma doğru getirdi. Fanatik'te yer alan habere göre Avusturya Futbol Federasyonu ile Avusturya Milli Savunma Bakanlığı işbirliği yaptı ve bunun sonucunda Mert, askere çağrıldı."Avusturya için oynarsan askerliğini tecil ettiririz"18 ile 35 yaş arası erkeklerin 6 ay zorunlu askerlik görevinin bulunduğu ülkede genç oyuncumuz, kendisine gelen belge sonrası adeta şok oldu. Çok büyük bir baskı altında kalan Mert’in, "Sassuolo ile kontratım var ve sezonun ortasındayız" itirazı kabul edilmedi. Askerlik yapmak istemeyenlerin 9 ay kamu hizmeti yapması seçeneği bile, "Başvuru zamanın zaten geçti" bahanesiyle kabul edilmeyen oyuncumuz için asıl çirkinlikler bundan sonra başladı ve yetkililer, “Ancak Avusturya için oynarsan, bu sorun olmaktan çıkar ve askerliğini tecil ettiririz” teklifinde bulundu.TFF bilgilendirildiMilli Savunma Bakanı’nın bile, “Avusturya için oynasın, her türlü kolaylığı sağlarız” ifadesini kullandığı öne sürüldü. İnsan haklarına son derece aykırı olan bu olay sebebiyle morali bir hayli bozulan Mert’in, yaşadıklarını hemen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile paylaştığı bildirildi. Kendilerini, ellerindeki askerlik kozu sebebiyle güçlü gören Avusturya tarafında olanları dikkatlice takip eden TFF’nin, Mert’e her türlü desteği vermek adına tüm imkanlarını seferber ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Fanatik'e konuşan genç oyuncunun konuyla ilgili açıklamaları şöyle

"Beni Avusturya’dan soğutmaya çalışıyorlar"

"Tüm Türk halkının ve devletimizin yanımda olduğunu biliyorum. Avusturya’daki makamların bana böyle bir şey neden yaptığını anlamıyorum. Sonuçta orada doğdum ve orada büyüdüm. Bana çok şey verdiler ama Türkiye’nin kalbimdeki yeri her zaman farklı. Beni bu şekilde Avusturya’dan soğutmaya çalışıyorlar."

"Sadece tecil edilmesini talep ediyorum"





"Rapid Wien’den, Sassuolo’ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldum. Sanırım Avusturya vatandaşı olarak, üzerime düşeni fazlasıyla yaptım. Ben ayrıcalık ya da askere gitmemek gibi bir şey istemiyorum. Yasalar gereği 35 yaşına kadar zamanım var. Sadece tecil edilmesini talep ediyorum."

"Mehmetçiğin yanında benim savaşım ne ki"