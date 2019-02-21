UEFA AVRUPA LİGİ

Michael Oliver gözünün önündeki penaltıyı görmedi

Fenerbahçe'nin Rus ekibi Zenit ile oynadığı maçın 15. dakikasında İngiliz hakem Michael Oliver, sarı lacivertliler lehine vermediği penaltı kararıyla tartışma çıkardı. Eljif Elmas'ın yerde kaldığı pozisyonda devam diyen Oliver'a mücadelenin yorum koltuğunda oturan Önder Özen de tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Michael Oliver.

Michael Oliver.

Fotoğraf: PETER CZIBORRA

Zenit-Fenerbahçe maçında hakem Michael Oliver, Eljif Elmas'ın ceza sahası içerisinde kaldığı pozisyonda devam kararı verdi. Sarı lacivertli futbolcular bu karara tepki gösterirken maçı yorumlayan Önder Özen de canlı yayında kararın yanlış olduğunu belirtti.

Pozisyonda Eljif Elmas'a nizami şarj olmadığını belirten Özen, kararın penaltı olması gerektiğini söyledi.

Tartışmalı hakem Michael Oliver

İngiliz hakem, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 90. dakikada Real Madrid lehine verdiği penaltı kararıyla gündeme gelmişti

Michael Oliver'ın yönettiği Türk takımlarının maçları ve sonuçları şu şekilde:

  • Porto 1-0 Galatasaray
  • Beşiktaş 1-3 Bayern Münih
  • Beşiktaş 4-1 Olympiakos
  • Galatasaray 1-1 Lazio
Michael Oliver, İngiltere'de yönettiği son 11 maçta 9 tane penaltı çalması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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