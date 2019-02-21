Michael Oliver gözünün önündeki penaltıyı görmedi

Zenit-Fenerbahçe maçında hakem Michael Oliver, Eljif Elmas'ın ceza sahası içerisinde kaldığı pozisyonda devam kararı verdi. Sarı lacivertli futbolcular bu karara tepki gösterirken maçı yorumlayan Önder Özen de canlı yayında kararın yanlış olduğunu belirtti.

Pozisyonda Eljif Elmas'a nizami şarj olmadığını belirten Özen, kararın penaltı olması gerektiğini söyledi.

İngiliz hakem bu pozisyonda penaltıyı çalmadıpic.twitter.com/Nglp5QSl7T — Goal Sensör (@goalsensor) 21 Şubat 2019

Tartışmalı hakem Michael Oliver

İngiliz hakem, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 90. dakikada Real Madrid lehine verdiği penaltı kararıyla gündeme gelmişti

Michael Oliver'ın yönettiği Türk takımlarının maçları ve sonuçları şu şekilde:

Porto 1-0 Galatasaray

Beşiktaş 1-3 Bayern Münih

Beşiktaş 4-1 Olympiakos

Galatasaray 1-1 Lazio

Michael Oliver, İngiltere'de yönettiği son 11 maçta 9 tane penaltı çalması ile dikkatleri üzerine çekiyor.