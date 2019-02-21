Michael Oliver gözünün önündeki penaltıyı görmedi

Zenit-Fenerbahçe maçında hakem Michael Oliver, Eljif Elmas'ın ceza sahası içerisinde kaldığı pozisyonda devam kararı verdi. Sarı lacivertli futbolcular bu karara tepki gösterirken maçı yorumlayan Önder Özen de canlı yayında kararın yanlış olduğunu belirtti.
Pozisyonda Eljif Elmas'a nizami şarj olmadığını belirten Özen, kararın penaltı olması gerektiğini söyledi.
İngiliz hakem bu pozisyonda penaltıyı çalmadıpic.twitter.com/Nglp5QSl7T
İngiliz hakem bu pozisyonda penaltıyı çalmadıpic.twitter.com/Nglp5QSl7T— Goal Sensör (@goalsensor) 21 Şubat 2019
Tartışmalı hakem Michael Oliver
İngiliz hakem, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 90. dakikada Real Madrid lehine verdiği penaltı kararıyla gündeme gelmişti
Michael Oliver'ın yönettiği Türk takımlarının maçları ve sonuçları şu şekilde:
- Porto 1-0 Galatasaray
- Beşiktaş 1-3 Bayern Münih
- Beşiktaş 4-1 Olympiakos
- Galatasaray 1-1 Lazio
Michael Oliver, İngiltere'de yönettiği son 11 maçta 9 tane penaltı çalması ile dikkatleri üzerine çekiyor.
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