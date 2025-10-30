Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Milli Beyzbol5 Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır

Milli Beyzbol5 Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır

12:2830/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Milli Beyzbol5 Takımı
Milli Beyzbol5 Takımı

Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Milli Beyzbol5 Takımı mücadele edecek. Panevezys kentindeki organizasyon, 3-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Milli Beyzbol5 Takımı, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.


Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Panevezys kentindeki organizasyon, 3-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Moldova, Polonya ve Hollanda ile birlikte D Grubu'nda yer alan Türkiye'nin kadrosu şöyle:

Seyran Nisa Özdemir, Muhammed Muta Alkan, Eylül Ablak, Azizhan Şentürk, Mert Tekeci, Yağmur Bozdağ, Eyyüp Geçer, Hayel Dağdelen.




#Milli Beyzbol5 Takımı
#Ragbi
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON AÇIKLAMALAR: 15 bin sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman, tarih açıklandı mı?