Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Milli halterci Mustafa Eliş, gençler Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Mustafa Eliş, gençler Avrupa şampiyonu oldu

00:2730/10/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mustafa Eliş
Mustafa Eliş

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan Mustafa Eliş, 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonada genç erkekler 65 kiloda podyuma çıkan Mustafa Eliş, koparmada 126, silkmede 156 ve toplamda 282 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı.


Erkekler 23 yaş altı 60 kiloda podyuma çıkan milli sporculardan Harun Algül, koparmada 114 ve toplamda 251 kiloluk dereceleriyle 2 bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. Harun, silkmede 137 kilo kaldırdı.


Aynı kiloda yarışan Mustafa Erdoğan, silkmede 141 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken koparmada 110, toplamda da 141 kiloyla şampiyonayı tamamladı.


Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik etti.

#Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası
#halter
#Mustafa Eliş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gözler o tarihte: Ekim enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim enflasyon oranı ne kadar olacak? Merkez Bankası beklentileri paylaştı