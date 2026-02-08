Yeni Şafak
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü

Tuğçe Erginkoç
11:468/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Ferdi Kadıoğlu acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Brighton'da kariyerine başarıyla devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, kişisel Instagram hesabından, babaannesinin vefat ettiğini duyurdu.

Kariyerini İngiltere'de sürdüren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla babaannesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Mekanın cennet olsun babaannem, seni çok özleyeceğiz" notunu düştü.

Ferdi'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, sadece eski kulübü Fenerbahçe taraftarları değil, her renkten futbolsever ve takım arkadaşları taziye mesajları yağdırdı.

