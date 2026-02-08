Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Mekanın cennet olsun babaannem, seni çok özleyeceğiz" notunu düştü.

Ferdi'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşim alırken, sadece eski kulübü Fenerbahçe taraftarları değil, her renkten futbolsever ve takım arkadaşları taziye mesajları yağdırdı.