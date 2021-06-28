Milli maç Vodafone Park'a alındı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eylül ayında oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçının stadyumu değişti.
Ay-Yıldızlı ekibin, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak.
Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan A Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda karşılaşacak.
Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.
A Millî Takımımız, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park’ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45’te başlayacak. pic.twitter.com/jGZigt1g4u
A Millî Takımımız, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park’ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45’te başlayacak. pic.twitter.com/jGZigt1g4u— TFF (@TFF_Org) June 28, 2021