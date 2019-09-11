Milliler dört dörtlük

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova’yı deplasmanda 4-0 yenerek çok önemli bir avantaj yakaladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ve adeta tek kale oynayan milliler, Cenk Tosun (2), Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle sonuca gitti. Milliler, Arnavutluk’un da İzlanda’yı yenmesiyle grupta ikili averajla Fransa’nın üzerine çıkarak EURO 2020 yolunda H Grubu’nun zirvesine yerleşti.

19. dakikada Cenk Tosun’un sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Alexei Koşelev uzaklaştırdı. 20’de kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun’un vuruşunda top bir kez daha kornere gitti. 21’de Kenan Karaman ile duvar pası yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can’ın vuruşu üstten auta gitti. 37. dakikada Dorukhan’ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun topu kalecinin üzerinden aşırttıktan sonra filelere göndererek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. 56. dakikada Cenk Tosun ceza sahası dışında yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç düzgün bir vuruşla kopu kalecinin sağından ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. 79. dakikada Mehmet Zeki Çelik’in sağdan ortasında Hakan Çalhanoğlu’un vuruşu üst direkten dönerken, topu iyi takip eden Cenk Tosun kafayla durumu 3-0 yaptı. 88. dakikada soldan ceza sahasına ilerleyen Yusuf Yazıcı şık bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek skoru belirledi: 0-4.

*Dün 2 gol atıp, 1 de asist yapan Cenk Tosun, A Milli Takım’daki gol sayısını 15’e çıkardı. Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı milli takımda ilk gollerini atarken, Abdulkadir Parmak ise ilk kez forma giydi.

*A Milli Takım, Moldova karşısında 2005’ten bu yana deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı. Milliler, daha önce dış sahada en farklı galibiyetini 2006 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kazakistan karşısında 6-0’lık skorla almıştı.

Milli takım hepimizin!



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı sonrası sitemkar konuştu. Andorra maçı sonrası eleştirilen Güneş, “2020 Avrupa şampiyonası finallerine gitmek istiyoruz. Sezon başında form grafiiği düşük bazı oyuncularımız olmuştu. Andorra ve Moldova maçında 6 puan planlıyorduk. Bunu başardık. Birlikteliğimizi bozmak için nifak topumu koymak ne söyleyene, ne bize ne de Türkiye’ye yakışır. Milli Takım, herkesin. Ben görevliyim. Benim üzerimden federasyonu vurmak ne o kuruma ne ülkeye yararı var. Bütün insanları seviyoruz. Bize hakarette bulunanları da seviyoruz. Burası Milli Takım! Milli Takım hakareti hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ısınmaya çıkmadı

Teknik direktör Şenol Güneş, Andorra maçına 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Güven Yalçın’ın yerine Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman ve Deniz Türüç’ü sahaya sürdü. Emre, maç öncesi ısınmaya çıkmadı. Güneş, maç öncesi 39 yaşındaki futbolcunun belinde hafif spazm olduğunu fakat oynamasına engel teşkil etmediğini belirtmişti.

Milli marşlar Acapella söylendi

Moldova-Türkiye maçında iki ülkenin milli marşları Acapella söylendi. Kız ve erkeklerden oluşan 25 kişilik grup, enstrüman kullanılmadan sadece kendi sesleriyle ulusal marşları okudu. Acapella, enstrüman olarak sadece insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türü.