Milliler dört dörtlük
MİLLİ TAKIM

Milliler dört dörtlük

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. hafta maçında Türkiye, Moldova’yı 4-0 mağlup etti. Millilerimiz Moldova’yı geçtiğimiz Mart’ta da 4-0 yenmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Millilerimizin gol sevinci

Millilerimizin gol sevinci

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Moldova’yı deplasmanda 4-0 yenerek çok önemli bir avantaj yakaladı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ve adeta tek kale oynayan milliler, Cenk Tosun (2), Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı’nın golleriyle sonuca gitti. Milliler, Arnavutluk’un da İzlanda’yı yenmesiyle grupta ikili averajla Fransa’nın üzerine çıkarak EURO 2020 yolunda H Grubu’nun zirvesine yerleşti.

Galibiyet sonrası soyunma odasında büyük sevinç oluştu.
Galibiyet sonrası soyunma odasında büyük sevinç oluştu.

19. dakikada Cenk Tosun’un sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Alexei Koşelev uzaklaştırdı. 20’de kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun’un vuruşunda top bir kez daha kornere gitti. 21’de Kenan Karaman ile duvar pası yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can’ın vuruşu üstten auta gitti. 37. dakikada Dorukhan’ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun topu kalecinin üzerinden aşırttıktan sonra filelere göndererek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. 56. dakikada Cenk Tosun ceza sahası dışında yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç düzgün bir vuruşla kopu kalecinin sağından ağlarla buluşturarak skoru 2-0’a getirdi. 79. dakikada Mehmet Zeki Çelik’in sağdan ortasında Hakan Çalhanoğlu’un vuruşu üst direkten dönerken, topu iyi takip eden Cenk Tosun kafayla durumu 3-0 yaptı. 88. dakikada soldan ceza sahasına ilerleyen Yusuf Yazıcı şık bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek skoru belirledi: 0-4.

*Dün 2 gol atıp, 1 de asist yapan Cenk Tosun, A Milli Takım’daki gol sayısını 15’e çıkardı. Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı milli takımda ilk gollerini atarken, Abdulkadir Parmak ise ilk kez forma giydi.

*A Milli Takım, Moldova karşısında 2005’ten bu yana deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı. Milliler, daha önce dış sahada en farklı galibiyetini 2006 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kazakistan karşısında 6-0’lık skorla almıştı.

  • Milli takım hepimizin!
  • Şenol Güneş
    Şenol Güneş
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçı sonrası sitemkar konuştu. Andorra maçı sonrası eleştirilen Güneş, “2020 Avrupa şampiyonası finallerine gitmek istiyoruz. Sezon başında form grafiiği düşük bazı oyuncularımız olmuştu. Andorra ve Moldova maçında 6 puan planlıyorduk. Bunu başardık. Birlikteliğimizi bozmak için nifak topumu koymak ne söyleyene, ne bize ne de Türkiye’ye yakışır. Milli Takım, herkesin. Ben görevliyim. Benim üzerimden federasyonu vurmak ne o kuruma ne ülkeye yararı var. Bütün insanları seviyoruz. Bize hakarette bulunanları da seviyoruz. Burası Milli Takım! Milli Takım hakareti hak etmiyor” ifadelerini kullandı.
  • Emre Belözoğlu ısınmaya çıkmadı
  • Teknik direktör Şenol Güneş, Andorra maçına 11’de başlayan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu ve Güven Yalçın’ın yerine Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman ve Deniz Türüç’ü sahaya sürdü. Emre, maç öncesi ısınmaya çıkmadı. Güneş, maç öncesi 39 yaşındaki futbolcunun belinde hafif spazm olduğunu fakat oynamasına engel teşkil etmediğini belirtmişti.
  • Milli marşlar Acapella söylendi
  • Moldova-Türkiye maçında iki ülkenin milli marşları Acapella söylendi. Kız ve erkeklerden oluşan 25 kişilik grup, enstrüman kullanılmadan sadece kendi sesleriyle ulusal marşları okudu. Acapella, enstrüman olarak sadece insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türü.

Falcao Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı
Falcao Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı

Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Falcao, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum""Galatasaray'ın teklifi haziran başında olmuştu. İlk günden itibaren pozitiftim. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Çok heyecanlanmıştım. Türkiye'de başka takımdan teklif almadım. Avrupa'dan ve Amerika'dan teklifler aldım ancak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması, projelerinin olması etkiliydi. Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Bir yandan Fatih Terim faktörü çok önemli oldu. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım. Benim için Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da başarı çok önemliydi." "İnanılmaz bir karşılamaydı""Şu an Galatasaray'da iyi bir kadro var. Bu coşkulu taraftarla Avrupa'da da iyi işler yapabiliriz. İnanılmaz bir karşılamaydı. Taraftara bir kez daha teşekkür ederim. Galatasaray taraftarını izledim, böyle bir karşılama bekliyordum. Türk halkı da Güney Amerikalılar gibi çok tutkulu insanlar... ""Kasımpaşa maçında oynayabilirim""Bu hafta iyi idmanlar yaptım. Kendimi iyi hissediyorum. Son karar Fatih hocamızın. Hocam şans verirse Kasımpaşa maçında oynayabilirim.""Üçlü isterlerse seve seve çektiririm""Galatasaray taraftarı bana inanılmaz şeyler yaşattı. Ben de gollerimle onları mutlu etmek istiyorum. Mesajlarıyla hep destek verdiler, en iyisini hak ediyorlar. Taraftarım üçlü isterse cuma günü de seve seve çektiririm."Falcao: Galatasaray taraftarı bana inanılmaz şeyler yaşattı. Ben de gollerimle onları mutlu etmek istiyorum. Mesajlarıyla hep destek verdiler, en iyisini hak ediyorlar. Taraftarım üçlü isterse cuma günü de seve seve çektiririm. pic.twitter.com/iw7QOUQO18&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 10 Eylül 2019

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