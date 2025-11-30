Monaco'da ortalık karıştı! Pogba'nın Galatasaray maçıyla ilgili çağrısına taraftardan sert yanıt

Son haftalarda hem Ligue 1'de üst üste alınan ağır mağlubiyetler (Rennes ve Lens'e 1-4) hem de Şampiyonlar Ligi'nde Pafos karşısındaki 2-2'lik beraberlik nedeniyle krize giren Monaco, büyük bir sürprize imza attı. Teknik Direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco, kendi sahasında lig devi PSG'yi ağırladı. Japon futbolcu Takumi Minamino'nun kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Monaco, maçın büyük bölümünü eksik oynamasına rağmen direncini korudu. Bu galibiyet, kulübün ligde 6. sıraya yükselmesini sağladı.





Kötü gidişatın sürdüğü Monaco'da tek olumlu gelişme, Pogba'nın geri dönüşü oldu. Rennes maçında ilk kez forma giyen, Pafos'a karşı dinlendirilen Fransız orta saha oyuncusu, PSG karşılaşmasının son dakikalarında tekrar oyuna dahil oldu. Fiziksel olarak hazır görünen yıldız isim, maç sonunda ise adından saha dışında söz ettirdi.





Mücadelenin ardından taraftarlarla bir araya gelen Pogba Galatasaray'la oynayacakları maç öncesi, "O kötü gidişat geride kaldı! Bugün kazandık. Hepimiz bir aradayız. Bundan sonraki maçlarda daha iyi atmosfer oluşturmalıyız!" diyerek tribünleri daha fazla destek vermeye davet etti.





Taraftardan sert cevap: Sen önce formanı terlet





Paul Pogba'nın Louis-II'deki atmosferle ilgili çağrısı, taraftarlar nezdinde karşılık bulmadı. Tribünlerin sözcülerinden biri, eski Juventuslu oyuncuya anında tepki gösterdi:





"Merak etme, biz atmosferi 30 yıldır yaratıyoruz, senin burada olmanı beklemedik. Şimdi gidin formayı terletin."





Bu çarpıcı anlar, kulüp içerisindeki gerginliğin ve oyuncu-taraftar ilişkilerindeki hassasiyetin boyutunu gözler önüne serdi. Monaco, 5 Aralık'ta Brest ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fransız ekibi, 9 Aralık'ta ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ağırlayacak.







