Mourinho Cenk Tosun'u hatırladı

Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmaya Dzeko ve En-Nesyri ile çift forvet başlarken, Cenk Tosun yedek soyundu. Avrupa Ligi’nde Manchester United ile oynanan karşılaşma sonrası Mourinho, Cenk Tosun için üzgün olduğunu, kendisinin harika çalıştığını ve onu oynatamadığını dile getirmişti. Deneyimli golcü, Bodrum FK maçının 69. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin yerine dahil oldu.