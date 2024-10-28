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Mourinho Cenk Tosun'u hatırladı

Mourinho Cenk Tosun'u hatırladı

10:2028/10/2024, Pazartesi
IHA
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Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla henüz golle tanışamadı.
Cenk Tosun, Fenerbahçe formasıyla henüz golle tanışamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’de 5 maç sonra Cenk Tosun’u sahaya sürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşırken sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Teknik Direktör Jose Mourinho, karşılaşmaya Dzeko ve En-Nesyri ile çift forvet başlarken, Cenk Tosun yedek soyundu. Avrupa Ligi’nde Manchester United ile oynanan karşılaşma sonrası Mourinho, Cenk Tosun için üzgün olduğunu, kendisinin harika çalıştığını ve onu oynatamadığını dile getirmişti. Deneyimli golcü, Bodrum FK maçının 69. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin yerine dahil oldu.


Süper Lig’de Göztepe ve Alanyaspor maçlarında süre bulan Cenk Tosun, Avrupa kupalarında da yine sonradan oyuna dahil oldu.






#Fenerbahçe
#Cenk Tosun
#Bodrum FK

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