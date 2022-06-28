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Muğdat Çelik kramponlarını astı

Son olarak Altaş Denizlispor forması giyen Muğdat Çelik, 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

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Haber Merkezi DHA
Muğdat Çelik kramponlarını astı
Muğdat Çelik, 2018-19 sezonunda Galatasaray formasını giymişti.

Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet oyuncusu Muğdat Çelik, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı.

32 yaşındaki oyuncunun futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Denizlispor Kulübü, Muğdat ile yolların ayrıldığını şu ifadelerle duyurmuştu:

  • "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz."

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