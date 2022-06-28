Muğdat Çelik kramponlarını astı

Kariyerinde yıllarca Süper Lig'de Balıkesirspor, Akhisarspor, Galatasaray, Gaziantep FK ve Kayserispor formalarını giyen forvet oyuncusu Muğdat Çelik, geçen sezon başında transfer olduğu Denizlispor'da 9 maça çıktıktan sonra ağır bir sakatlık yaşamıştı.

32 yaşındaki oyuncunun futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi.

Denizlispor Kulübü, Muğdat ile yolların ayrıldığını şu ifadelerle duyurmuştu:

"Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz."

Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/fgLoOfmmoE — Altaş Denizlispor (@Denizlispor) June 27, 2022