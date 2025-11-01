Yeni Şafak
Muğlaspor evinde ilk kez sahaya çıkacak

Muğlaspor evinde ilk kez sahaya çıkacak

13:251/11/2025, Cumartesi
DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor yarın evinde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Durmuş, "Taraftarımıza kavuşacağımız maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK'ya 2-1 kaybeden, Türkiye Kupası'nda ise 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'yı elemeyi başaran Muğlaspor yarın evinde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.


Yenileme çalışmaları tamamlanan Muğla Atatürk Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.


Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş ilk kez Muğla'da sahaya çıkacaklarını belirterek, "Taraftarımıza kavuşacağımız maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.




#Muğlaspor
#2'nci Lig Beyaz Grup
#Elazığspor
