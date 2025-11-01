Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altınordu galibiyet peşinde: Rakip Karaman FK

Altınordu galibiyet peşinde: Rakip Karaman FK

13:001/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Altınordu
Altınordu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 4 puanlı Altınordu deplasmanda Karaman FK karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 yenilerek 9 maç sonunda 4 puanda kalan Altınordu, yarın deplasmanda aynı puanla düşme hattında yer alan rakibi Karaman FK karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.


Yeni Karaman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 11'inci hafta mücadelesini Muhammed Ömür yönetecek.


İzmir temsilcisinde U17 Milli Takımı'na katılan stoper Bilal ile tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Sercan'ın durumu belirsiz.


Deplasmanda çıktığı son 3 karşılaşmadan 1'er puanla ayrılan Altınordu, kritik randevuda galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.




#Altınordu
#2'nci Lig Beyaz Grup
#Karacabey Belediyespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON 2025 SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı promosyon ne zaman yatacak, ne kadar?