Süper Lig gol krallığında zirve karıştı: Başakşehirli golcü lideri yakaladı

Süper Lig gol krallığında zirve karıştı: Başakşehirli golcü lideri yakaladı

22:2031/10/2025, Cuma
IHA
Başakşehirli Eldor Shomurodov, Kocaelispor karşısında 90+1. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarakk Süper Lig’de gol sayısını 7’ye çıkardı. Özbek oyuncu böylece gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu sayıları eşitledi.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golünü 90+1. dakikada Eldor Shomurodov penaltıdan kaydederken, Süper Lig’de 7 gole ulaştı. Özbek futbolcu, attığı 7 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile gol sayısını eşitledi.


30 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında birer kez, Antalyaspor karşısında ise iki kez gol sevinci yaşadı.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞINDA SON DURUM



