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Münih'te final coşkusu tavan yaptı

Münih'te final coşkusu tavan yaptı

16:1230/05/2025, Cuma
AA
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İki takım taraftarları kupayla birlikte poz verdi.
İki takım taraftarları kupayla birlikte poz verdi.

Almanya'nın Münih kentinde Inter ile PSG arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde taraftarlar, festival alanında düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi.

Münih'teki UEFA Şampiyonlar Ligi finali festivaline yoğun ilgi var. Münih Olimpiyat Park'ta 1 Haziran'a kadar sürecek UEFA Şampiyonlar Festivali, final maçı öncesinde açık hava gösterisine dönüşerek futbol ve müzik tutkunlarını da buluşturdu.



Inter ve PSG taraftarlarının yanı sıra Münih'teki futbol tutkunları, festival alanında futbol topuyla oynanan aktivitelere katılırken takım formalarını satın alıyor, konserlere katılıyor ve sembolik UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ile fotoğraf çektiriyor.


Bu arada Münih'e gelip de stada giremeyecek taraftarlar, maçı festival alanına kurulacak dev ekranlardan da izleyebilecek.




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