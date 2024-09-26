Muslera'dan takıma yemek jesti

Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u 3-1 yenen Galatasaray'da takım kaptanı Fernando Muslera, tüm takımı yemeğe çıkardı. Uruguaylı eldiven, mücadelede cezalı olduğu için forma giyememişti.
Galatasaray kaptanı Muslera hem hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisini hem de Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçında alınan galibiyetleri kutlamak amacıyla takım arkadaşlarını bir kebapçıda ağırladı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Fernando Muslera'ya UEFA tarafından da 3 maç ceza verilmişti. Uruguaylı file bekçisi bu nedenle PAOK maçında kaleyi koruyamamıştı.
Restoranda bir araya gelen sarı-kırmızılı takımın özellikle yabancı oyuncuları Türk yemeklerini çok sevdiklerini ifade etti. Yıldız oyuncu Victor Osimhen'in Türk kebapları ile tanışma anlarındaki mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.